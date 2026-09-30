عربستان و اردن گزارش‌های رسانه‌های اسرائیلی درباره مشارکت در نشست با نتانیاهو در جریان سفر اخیر او به امارات را نادرست و بی‌اساس خواندند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - عربستان و اردن شامگاه سه‌شنبه و بامداد چهارشنبه گزارش‌های صهیونییتی درباره مشارکت مقام‌هایی از این دو کشور در نشستی با بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم تروریستی اسرائیل در جریان سفر اخیر وی به امارات را رد کردند.

یک مقام ارشد سعودی در مصاحبه خبرگزاری رویترز ادعا‌ کرد که گزارش‌های منتشرشده درباره برگزاری نشستی میان مقام‌های سعودی و اسرائیلی نادرست است. رسانه‌های اسرائیلی پیش‌تر مدعی شده بودند نتانیاهو در جریان سفر اخیر خود به امارات، با مقام‌هایی از کشور‌های غرب آسیا، از جمله یک مقام سعودی، دیدار کرده است.

نتانیاهو روز یکشنبه به ابوظبی سفر کرد و با محمد بن زاید آل نهیان، رئیس امارات، دیدار داشت؛ این سفر از سوی مقام‌های صهیونیستی و اماراتی تایید شده بود.

در همین زمینه، یک منبع اردنی نیز به گزارش شبکه رسمی «المملکه» صحت ادعا‌های مربوط به مشارکت نماینده‌ای از اردن در نشست با نتانیاهو در جریان این سفر را رد کرد و ادعا کرد آنچه رسانه‌های اسرائیلی نزدیک به نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی منتشر کرده‌اند، «افترا و بی‌اساس» است.

این منبع گفت این گزارش‌ها با «اهداف انتخاباتی» و پس از انزوای بین‌المللی نتانیاهو در جریان حضور او در نشست‌های مجمع عمومی سازمان ملل مطرح شده‌اند.

شبکه ۱۴ رژیم تروریستی اسرائیل، نزدیک به نتانیاهو، شامگاه سه‌شنبه گزارش کرده بود دیدار نتانیاهو با محمد بن زاید در ابوظبی در دو مرحله برگزار شده است؛ مرحله نخست تنها به دیدار دو طرف اختصاص داشته و در مرحله دوم، نشستی گسترده با حضور نمایندگانی از آمریکا، عربستان، مراکش، مصر، کویت، بحرین، لیبی و عمان برگزار شده است. این شبکه گفته بود نمایندگان ۱۰ کشور در این نشست حضور داشته‌اند.

منبع: العربی الجدید

برچسب ها: نخست وزیر اسرائیل ، جنگ با ایران ، جنگ منطقه ای
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