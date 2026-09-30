باشگاه خبرنگاران جوان - امیر قلعه نویی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران پس از شکست در ۲ بازی دوستانه و تدارکاتی و بازی ضعیف تیم ملی فوتبال در نشست خبر گفت: برخی بازیکنان به اردوی بعدی تیم ملی دعوت نمی‌شوند و البته در بازی با روسیه روی ۲ اشتباه گل خوردیم.

سرمربی تیم ملی در جام جهانی هم وقتی بلژیک ۱۰ نفره شد تعویض‌هایی انجام داد و در نهایت پس از بازی گفت: بازیکنان انتظار مرا بر آورده نکردند (تعویضی ها)!

تیم ملی بدون تاکتیک خاص و یک بازی بدون هدف که مشخص است سر منشا آن کادر فنی تیم ملی است پس از هر انتقاد برای فرار از مسئولیت نتایج عده‌ای را سیبل قرار می‌دهد و ایناب رهم احتمالا برخی بازیکنان قربانی ثبات صندلی ژنرال در تیم ملی خواهند شد.

در روز‌هایی که رقبای آسیایی با بازی‌های درخشان در دیدار‌های تدارکاتی آماده می‌شوند تا ۳ ماه دیگر در بازی‌های جام ملت‌ها بدرخشند، امیر قلعه نویی با همان کادر فنی با کلمات بازی می‌کند و معتقد است مشکل از کادر فنی نیست.

تیم ملی در دادن ۲ پاس ساده هم عاجز بود و این نشان می‌دهد در تیم ملی کار تاکتیکی معنایی ندارد. کاش جوان‌ها را برای این ۲ بازی به میدان می‌فرستادیم تا حداقل باخت هایمان سرمایه گذاری برای آینده فوتبال باشد.

کارنامه ۱۰ سال گذشته امیر قلعه نویی نشان داده این سرمربی به ته دیگ خورده است و اصرار او برای نشستن روی نیمکت تیم ملی در جام ملت‌های آسیا فقط برای ثبت در تاریخ و یک رکورد است وخودش هم می‌داند در مقابل تیم‌های درجه ۲ آسیا هم حرفی برای گفتن ندارد.

حضور ثابت شجاع خلیل زاده و احسان حاج صفی در بازی‌های تیم ملی در نوع خود عجیب است و مثل این می‌ماند که ژاپنی‌ها کازیوشی میورا را برای بازی‌های جام ملت‌ها دعوت کنند.

زارع مدافع پرسپولیس باید روی نیمکت میخکوب شود تا بازی‌های تدارکاتی که جای آزمایش جوان هاست به شجاع خلیل زاده برسد. احسان حاج صفی هم بالاخره رکورد جواد نکونام را شکست و با ۱۵۰ بازی ملی در صدر قرار گرفت و امیدواریم هم امیر زهر خود را به نکونام ریخته باشد و هم احسان جای خود را به جوانتر‌ها بدهد.

حضور سید حسین حسینی در نیمه اول بازی‌های از عجایب بود و شاید به توجه به سن و سال بهتر بود پیام نیازمند از ابتدا در ترکیب قرار بگیرد. به هر حال این اردو هم از سوی قلعه نویی و فدراسیون فوتبال با توجیه همراه خواهد شد و وعده جام ملت‌ها و قهرمانی عامل گذراندن این ۱۰۰ روز باقیمانده تا جام ملت‌ها خواهد شد، اما باید قبول کرد که فوتبال دیروز مقابل روسیه را اگر یک هوادار بدون هزینه هم روی نیمکت بود تفاوتی با حضور قلعه نویی با ماهی ۱۵ میلیارد تومان نداشت.