نمایندگان ایران به مرحله یک چهارم نهایی رقابت های پدل بازی های آسیا ناگویا رسیدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - در ادامه رقابت‌های پدل بازی‌های آسیایی ناگویا، صبا نجفی‌دهقلی و ندا محمدتقی‌پور از ایران در دور دوم مسابقات بخش دو نفره بانوان به مصاف ملانی لاو و شریفه وان از مالزی رفتند.

نمایندگان ایران در این دیدار که در زمین شماره ۲ مرکز ورزشی هیگاشی ناگویا برگزار شد، شروع خوبی نداشتند و ست نخست را با نتیجه ۶ بر ۳ واگذار کردند.

نجفی‌دهقلی و محمدتقی‌پور در ادامه عملکرد بهتری داشتند و در ست دوم با نتیجه ۶ بر ۴ به پیروزی رسیدند تا کار به ست سوم کشیده شود.

ملی‌پوشان پدل ایران در ست سرنوشت‌ساز سوم نیز برتری خود را حفظ کردند و با نتیجه ۶ بر یک حریف مالزیایی را شکست دادند تا در مجموع با نتیجه ۲ بر یک به پیروزی برسند و به جمع هشتم تیم برتر راه یافتند.