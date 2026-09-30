نمایندگان ایران به مرحله یک چهارم نهایی رقابت های پدل بازی های آسیا ناگویا رسیدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - در ادامه رقابت‌های پدل بازی‌های آسیایی ناگویا، صبا نجفی‌دهقلی و ندا محمدتقی‌پور از ایران در دور دوم مسابقات بخش دو نفره بانوان به مصاف ملانی لاو و شریفه وان از مالزی رفتند.

نمایندگان ایران در این دیدار که در زمین شماره ۲ مرکز ورزشی هیگاشی ناگویا برگزار شد، شروع خوبی نداشتند و ست نخست را با نتیجه ۶ بر ۳ واگذار کردند.

نجفی‌دهقلی و محمدتقی‌پور در ادامه عملکرد بهتری داشتند و در ست دوم با نتیجه ۶ بر ۴ به پیروزی رسیدند تا کار به ست سوم کشیده شود.

ملی‌پوشان پدل ایران در ست سرنوشت‌ساز سوم نیز برتری خود را حفظ کردند و با نتیجه ۶ بر یک حریف مالزیایی را شکست دادند تا در مجموع با نتیجه ۲ بر یک به پیروزی برسند و به جمع هشتم تیم برتر راه یافتند.

برچسب ها: فدراسیون تنیس ، بازی‌های آسیایی
خبرهای مرتبط
بازی‌های آسیایی ناگویا؛
پدل ایران امارات را شکست داد
بازی های آسیایی ناگویا؛
برنامه کامل و تفکیک‌شده بازی‌های آسیایی ناگویا
رحمانی با نایب قهرمانی تور جهانی تنیس به ناگویا رفت
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
احسان حاج صفی رکورد زد
قلعه‌نویی: روی ۲ اشتباه گل خوردیم/ از برخی بازیکنان در اردو‌های بعدی استفاده نخواهیم کرد
پرسپولیس بزرگترین قرارداد تبلیغاتی فوتبال ایران را بست + عکس
اشتباهات دفاعی؛ سپر دفاعی قلعه نویی بعد از ۲ شکست
علیپور به یک‌هشتم نهایی سنگ‌نوردی ناگویا رسید
قربانی‌های جدید قلعه نویی! / بی تاکتیک‌ترین تیم تاریخ فوتبال ایران
آخرین اخبار
قربانی‌های جدید قلعه نویی! / بی تاکتیک‌ترین تیم تاریخ فوتبال ایران
علیپور به یک‌هشتم نهایی سنگ‌نوردی ناگویا رسید
اشتباهات دفاعی؛ سپر دفاعی قلعه نویی بعد از ۲ شکست
قلعه‌نویی: روی ۲ اشتباه گل خوردیم/ از برخی بازیکنان در اردو‌های بعدی استفاده نخواهیم کرد
احسان حاج صفی رکورد زد
پرسپولیس بزرگترین قرارداد تبلیغاتی فوتبال ایران را بست + عکس
ایران ۰ - ۲ روسیه/ دومین باخت متوالی شاگردان قلعه‌نویی + فیلم
جدول مدالی بازی‌های آسیایی ناگویا در روز دهم/ ایران در رده هفتم
آخرین وضعیت قهرمانی استقلال + فیلم
‌می‌توانیم ژاپن را شکست دهیم و به فینال برسیم
تیم دونفره میکس تنیس ایران مقابل چین‌تایپه باخت
تاج فوق‌سنگین وزنه‌برداری دوباره به ایران رسید؛ علی داودی طلایی شد + فیلم
علی امیریان به مدال نقره دوی ۸۰۰ متر رسید
استقلال با همان اسکلت اصلی؛ بختیاری‌زاده به دنبال حفظ ساختار تیم
جوان‌های استقلال زیر ذره‌بین بختیاری‌زاده
استقلال در تعطیلات؛ بختیاری‌زاده به دنبال حفظ روند تیم
کام‌بک شاگردان پیاتزا مقابل اندونزی/ صعود تیم ملی والیبال ایران به عنوان صدرنشین
سرپرست انجمن اسکیت اینلاین فری استایل منصوب شد
بریمانلو: امیدوارم با کسب مدال طلا دل مردم ایران را شاد کرده باشم+ فیلم
واترپلو ایران به نیمه‌نهایی ناگویا رسید
احمدی: لایحه نظام جامع باشگاهداری پس از ۱۳ سال تصویب شد
فلاح: تا آخرین تیر با تمام توان جنگیدیم
نهمین طلای کاروان ایران بر گردن بریمانلو در کوراش+ فیلم
مدال برنز امیر اسماعیلی در بوکس
شکایت پیکان از استقلال رد شد؛ حضور ماشاریپوف قانونی بود
بریمانلو فینالیست شد؛ یک گام تا طلای کوراش