باشگاه خبرنگاران جوان؛ آرزو رئوفی‌راد - محمد صادق کوشکی، کارشناس مسائل خاورمیانه در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان در مورد مذاکره با غرب اظهار داشت: مذاکره با آمریکا در شرایط فعلی هیچ تأثیری بر کاهش تنش نخواهد داشت، بلکه دشمنی را تشویق به حمله جدی‌تر می‌کند.

کوشکی در مورد یکپارچگی راهبردی میان موشک، پهپاد و دیگر مؤلفه‌های قدرت نظامی ایران بیان کرد: بحث تخصصی بین نظامیان این است که کشور باید بتواند صورت خودبنیاد و متکی به تجهیزات ساخت داخل از خود دفاع کند و در برابر تهاجمات آمریکا و رژیم صهیونیستی با اتکا به همین توانایی داخلی برای خود قدرت بازدارندگی ایجاد کند.

وی تاکید کرد: این روند با توجه به فناوری‌های روز مرتب در حال ارتقا است، چون کارآمدی خود را اثبات کرده است.

محمد صادق کوشکی در مورد جایگاه تنگه هرمز یادآور شد: اگر جمهوری اسلامی تنگه هرمز را به عنوان یک اهرم اقتصادی و در عین حال امنیتی در اختیار داشته باشد، موازنه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی را تغییر خواهد داد.

وی اشاره کرد: اهمیت تنگه هرمز از این جهت است که بسیاری از کشور‌های صنعتی دنیا از ژاپن و چین تا اتحادیه اروپا و حتی آمریکای شمالی تابع وضعیت این تنگه هستند.

کوشکی گفت: این تنگه می‌تواند بر اقتصاد دنیا به ویژه اقتصاد جهانی تأثیر بگذارد و حتی معادلات اقتصادی در فضای بین‌المللی را تغییر دهد؛ به همین دلیل کنترل آن جایگاه جمهوری اسلامی را در معادلات جهانی افزایش می‌دهد.

وی در مورد نقش کشور‌های عربی منطقه اظهار داشت: کشور‌های عربی منطقه به عنوان بازیگران درجه دوم یا سوم در بحران اخیر وارد عمل شدند؛ یعنی آنها به عنوان حاشیه آمریکا و رژیم صهیونیستی عمل کردند و همین موضوع باعث شده آینده امنیتی منطقه با چالش‌های جدی مواجه باشد.

کوشکی افزود: حکومت‌های فعلی در این کشور‌ها تمایلی به پذیرش یک امنیت منطقه‌ای و درون‌زا ندارند، چون به جوامع و ملت‌های خود پیوسته نیستند.

وی خاطرنشان کرد: نظام‌های سیاسی این کشور‌ها تقریباً همه حساب‌های دیکتاتوری ناگزیر یا چند قدرت خارجی هستند؛ به همین خاطر احتمال اینکه بتوانند در مجموعه‌های امنیتی منطقه‌ای مشارکت داشته باشند تقریباً صفر است.