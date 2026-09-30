باشگاه خبرنگاران جوان - علی باقری مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران-ساری روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت: در جریان پایش و گشت‌های حفاظتی نیرو‌های منابع طبیعی، چند مورد تخلف و حادثه در عرصه‌های جنگلی استان شناسایی و در کوتاه‌ترین زمان ممکن نسبت به کنترل و پیگیری آنها اقدام شد.

وی افزود: در منطقه «سری میان‌دره» در حوزه استحفاظی سرجنگلبانی چای‌باغ-اندرگلی شهرستان سوادکوه شمالی، حوالی ساعت ۲ بامداد، یک اصله درخت ممرز ریشه‌کن‌شده دچار حریق شد که سرجنگلبان منطقه و قرقبانان شرکت صنایع چوب و کاغذ حوزه تالار در محل حاضر شده و آتش را مهار کردند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران-ساری با بیان اینکه حریق در همان مراحل اولیه کنترل شد، گفت: اقدام سریع نیرو‌های حفاظتی مانع از گسترش آتش به پوشش جنگلی اطراف شد.

باقری همچنین از توقیف یک دستگاه کامیون حامل چوب‌آلات جنگلی غیرمجاز در شهرستان بابل خبر داد و تصریح کرد: این کامیون در جریان گشت و سرکشی شبانه نیرو‌های یگان حفاظت اداره‌کل و نیرو‌های حفاظتی شهرستان در محدوده کنارگذر جنوبی بابل شناسایی شد.

وی ادامه داد: پس از هماهنگی و اخذ دستور قضایی، کامیون به پارکینگ منتقل و پرونده برای طی مراحل قانونی در حال پیگیری است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران-ساری در ادامه به یک مورد کشف چوب‌آلات غیرمجاز در شهرستان گلوگاه اشاره کرد و گفت: نیرو‌های حفاظتی این شهرستان در جریان اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی، یک دستگاه وانت نیسان را هنگام حمل چوب‌آلات غیرمجاز از نوع گردو شناسایی و متوقف کردند.

به گفته باقری، حجم چوب کشف‌شده حدود دو استر برآورد شده و با دستور دادستان شهرستان، متهم برای طی مراحل قانونی به اداره منابع طبیعی و آبخیزداری گلوگاه معرفی شد.

وی افزود: خودروی توقیف‌شده نیز به پارکینگ اداره منابع طبیعی منتقل شده و چوب‌آلات و ادوات مکشوفه مطابق ضوابط قانونی ضبط شده است.

باقری با تأکید بر استمرار گشت‌های شبانه و اقدامات کنترلی در عرصه‌های جنگلی مازندران، خاطرنشان کرد: صیانت از منابع طبیعی نیازمند حضور مستمر نیرو‌های حفاظتی و برخورد قانونی با تخلفات در عرصه‌های جنگلی است.