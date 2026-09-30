رئیس فدراسیون گلف از حضور تاریخی 2 ورزشکار ایران در بازی های آسیایی ناگویا به عنوان اتفاقی خوب یاد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حمید عزیزی، رئیس فدراسیون گلف، که در محل برگزاری مسابقات گلف بازی‌های آسیایی ناگویا حضور دارد، با اشاره به حضور دو نماینده ایران در این رقابت‌ها گفت: حضور یک بازیکن مرد و یک بازیکن زن از ایران در بازی‌های آسیایی، برای نخستین بار در تاریخ این رشته در کشور اتفاق بسیار خوبی برای جامعه گلف ایران محسوب می‌شود.

وی اظهار کرد: این اتفاق با تصمیم ستاد عالی بازی‌های آسیایی وزارت ورزش و جوانان و تأیید کمیته ملی المپیک رقم خورده است و امروز دو ورزشکار ایرانی به نمایندگی از جامعه گلف کشور در این رقابت‌ها حضور دارند.

عزیزی افزود: این دو ورزشکار در واقع نماینده همه گلفر‌هایی هستند که طی یکصد سال گذشته در کشور فعالیت و تلاش کرده‌اند تا گلف ایران امروز به این نقطه و جایگاه برسد. همه کسانی که در این مسیر زحمت کشیده‌اند، در رقم خوردن این اتفاق سهیم هستند.

رئیس فدراسیون گلف درباره انتظار خود از عملکرد نمایندگان ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا گفت: امیدواریم شاهد عملکرد قابل قبولی از ورزشکارانمان باشیم تا ان‌شاءالله مسیر برای حضور‌های پربارتر گلف ایران در رقابت‌های آینده نیز هموار شود.

وی در پاسخ به پرسشی درباره احتمال فینالیست شدن نمایندگان ایران عنوان کرد: ورزش قابل پیش‌بینی نیست و خود شما هم این موضوع را می‌دانید. در رشته‌هایی مانند گلف که تجربه حضور در رویداد‌های بین‌المللی بزرگی همچون بازی‌های آسیایی و المپیک برای ما محدودتر است، این غیرقابل پیش‌بینی بودن بیشتر هم خواهد بود.

عزیزی ادامه داد: ما هم دعا می‌کنیم و هم امیدواریم. هر آنچه از دستمان برمی‌آمد، از جمله برگزاری اردو‌های پیش از مسابقات و پشتیبانی‌های لازم، انجام دادیم تا زمینه برای حضور موفق ورزشکارانمان فراهم شود. امیدواریم نمایندگان ایران بتوانند نتیجه قابل قبولی کسب کنند.

رئیس فدراسیون گلف در پایان گفت: امیدواریم بتوانیم از این حضور به عنوان یکی از الگو‌های اولیه و زمینه‌ساز برای جوانان کشور استفاده کنیم و با ادامه این مسیر، شاهد حضور‌های گسترده‌تر و پربارتری از گلف ایران در عرصه‌های بین‌المللی باشیم.

برچسب ها: تیم ملی گلف ، فدراسیون گلف
خبرهای مرتبط
بازی های آسیایی ناگویا؛
دست تراپ ایران به مدال نرسید/ تاریخ سازی کامل نشد
بازی های آسیایی ناگویا؛
نوشاد عالمیان با شکست مقابل نفر اول دنیا برنزی شد
عزیزی: به دنبال حضور باشگاه‌های بزرگ در لیگ گلف هستیم
محمدیان: حمایت از گلف بانوان ادامه خواهد داشت
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
احسان حاج صفی رکورد زد
قلعه‌نویی: روی ۲ اشتباه گل خوردیم/ از برخی بازیکنان در اردو‌های بعدی استفاده نخواهیم کرد
پرسپولیس بزرگترین قرارداد تبلیغاتی فوتبال ایران را بست + عکس
اشتباهات دفاعی؛ سپر دفاعی قلعه نویی بعد از ۲ شکست
علیپور به یک‌هشتم نهایی سنگ‌نوردی ناگویا رسید
قربانی‌های جدید قلعه نویی! / بی تاکتیک‌ترین تیم تاریخ فوتبال ایران
آخرین اخبار
قربانی‌های جدید قلعه نویی! / بی تاکتیک‌ترین تیم تاریخ فوتبال ایران
علیپور به یک‌هشتم نهایی سنگ‌نوردی ناگویا رسید
اشتباهات دفاعی؛ سپر دفاعی قلعه نویی بعد از ۲ شکست
قلعه‌نویی: روی ۲ اشتباه گل خوردیم/ از برخی بازیکنان در اردو‌های بعدی استفاده نخواهیم کرد
احسان حاج صفی رکورد زد
پرسپولیس بزرگترین قرارداد تبلیغاتی فوتبال ایران را بست + عکس
ایران ۰ - ۲ روسیه/ دومین باخت متوالی شاگردان قلعه‌نویی + فیلم
جدول مدالی بازی‌های آسیایی ناگویا در روز دهم/ ایران در رده هفتم
آخرین وضعیت قهرمانی استقلال + فیلم
‌می‌توانیم ژاپن را شکست دهیم و به فینال برسیم
تیم دونفره میکس تنیس ایران مقابل چین‌تایپه باخت
تاج فوق‌سنگین وزنه‌برداری دوباره به ایران رسید؛ علی داودی طلایی شد + فیلم
علی امیریان به مدال نقره دوی ۸۰۰ متر رسید
استقلال با همان اسکلت اصلی؛ بختیاری‌زاده به دنبال حفظ ساختار تیم
جوان‌های استقلال زیر ذره‌بین بختیاری‌زاده
استقلال در تعطیلات؛ بختیاری‌زاده به دنبال حفظ روند تیم
کام‌بک شاگردان پیاتزا مقابل اندونزی/ صعود تیم ملی والیبال ایران به عنوان صدرنشین
سرپرست انجمن اسکیت اینلاین فری استایل منصوب شد
بریمانلو: امیدوارم با کسب مدال طلا دل مردم ایران را شاد کرده باشم+ فیلم
واترپلو ایران به نیمه‌نهایی ناگویا رسید
احمدی: لایحه نظام جامع باشگاهداری پس از ۱۳ سال تصویب شد
فلاح: تا آخرین تیر با تمام توان جنگیدیم
نهمین طلای کاروان ایران بر گردن بریمانلو در کوراش+ فیلم
مدال برنز امیر اسماعیلی در بوکس
شکایت پیکان از استقلال رد شد؛ حضور ماشاریپوف قانونی بود
بریمانلو فینالیست شد؛ یک گام تا طلای کوراش