رئیس فدراسیون گلف از حضور تاریخی 2 ورزشکار ایران در بازی های آسیایی ناگویا به عنوان اتفاقی خوب یاد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حمید عزیزی، رئیس فدراسیون گلف، که در محل برگزاری مسابقات گلف بازی‌های آسیایی ناگویا حضور دارد، با اشاره به حضور دو نماینده ایران در این رقابت‌ها گفت: حضور یک بازیکن مرد و یک بازیکن زن از ایران در بازی‌های آسیایی، برای نخستین بار در تاریخ این رشته در کشور اتفاق بسیار خوبی برای جامعه گلف ایران محسوب می‌شود.

وی اظهار کرد: این اتفاق با تصمیم ستاد عالی بازی‌های آسیایی وزارت ورزش و جوانان و تأیید کمیته ملی المپیک رقم خورده است و امروز دو ورزشکار ایرانی به نمایندگی از جامعه گلف کشور در این رقابت‌ها حضور دارند.

عزیزی افزود: این دو ورزشکار در واقع نماینده همه گلفر‌هایی هستند که طی یکصد سال گذشته در کشور فعالیت و تلاش کرده‌اند تا گلف ایران امروز به این نقطه و جایگاه برسد. همه کسانی که در این مسیر زحمت کشیده‌اند، در رقم خوردن این اتفاق سهیم هستند.

رئیس فدراسیون گلف درباره انتظار خود از عملکرد نمایندگان ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا گفت: امیدواریم شاهد عملکرد قابل قبولی از ورزشکارانمان باشیم تا ان‌شاءالله مسیر برای حضور‌های پربارتر گلف ایران در رقابت‌های آینده نیز هموار شود.

وی در پاسخ به پرسشی درباره احتمال فینالیست شدن نمایندگان ایران عنوان کرد: ورزش قابل پیش‌بینی نیست و خود شما هم این موضوع را می‌دانید. در رشته‌هایی مانند گلف که تجربه حضور در رویداد‌های بین‌المللی بزرگی همچون بازی‌های آسیایی و المپیک برای ما محدودتر است، این غیرقابل پیش‌بینی بودن بیشتر هم خواهد بود.

عزیزی ادامه داد: ما هم دعا می‌کنیم و هم امیدواریم. هر آنچه از دستمان برمی‌آمد، از جمله برگزاری اردو‌های پیش از مسابقات و پشتیبانی‌های لازم، انجام دادیم تا زمینه برای حضور موفق ورزشکارانمان فراهم شود. امیدواریم نمایندگان ایران بتوانند نتیجه قابل قبولی کسب کنند.

رئیس فدراسیون گلف در پایان گفت: امیدواریم بتوانیم از این حضور به عنوان یکی از الگو‌های اولیه و زمینه‌ساز برای جوانان کشور استفاده کنیم و با ادامه این مسیر، شاهد حضور‌های گسترده‌تر و پربارتری از گلف ایران در عرصه‌های بین‌المللی باشیم.