باشگاه خبرنگاران جوان - مسابقات کشتی فرنگی بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ آیچی-ناگویا از امروز(چهارشنبه) در سه وزن نخست آغاز شد و نمایندگان کشورمان به مصاف رقبای خود رفتند.

در وزن ۱۳۰ کیلوگرم که ۱۰ کشتی‌گیر حضور دارند، امین میرزازاده پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم مقابل مرات بوتوئف از قرقیزستان ۷-۰ به برتری رسید و راهی نیمه نهایی شد.

میرزازاده، دارنده مدال طلای جهان و برنز المپیک، در مرحله نیمه نهایی منگ لینگژه از چین رفت.

در این کشتی سخت و نزدیک، امین میزازاده با نتیجه ۱-۱ و با توجه به کسب امتیاز اول برنده شد و جواز حضور در فینال را کسب کرد.

فرنگی کار‌ سنگین وزن کشورمان در فینال برای کسب مدال طلا عصر امروز به مصاف رافائل از ازبکستان می رود.