تنگه هرمز؛ از نفت و گاز تا بحران غذا و زنجیره تأمین + فیلم

بازخوانی یک پرونده جنایی؛حس عجیب برای کشف قتل پیرمرد
باشگاه خبرنگاران جوان - کاهش عبور کود از حدود ۲ میلیون و ۸۵۰ هزار تن در ماه به ۵۶۰ هزار تن در اوت، یعنی بیش از ۸۰ درصد افت، نگرانیهایی درباره تأمین کود و تولید محصولات کشاورزی ایجاد کرده است؛ متانول نیز با کاهش حدود ۶۳ درصدی عبور و افزایش ۵۳ درصدی قیمت مواجه شده است.
بحران هرمز همچنین قیمت جهانی هلیوم را حدود ۵۰ درصد افزایش داده و هزینه حمل یک کانتینر ۴۰ فوتی از شانگهای به خاورمیانه را با احتساب هزینههای اضطراری، عبور از هرمز و سوخت به حدود ۴۴۰۰ دلار رسانده است؛ بخشی از کالاها نیز برای ادامه مسیر به حملونقل زمینی و هوایی منتقل شدهاند که زمان و هزینه بیشتری دارد.