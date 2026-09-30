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تنگه هرمز؛ از نفت و گاز تا بحران غذا و زنجیره تأمین + فیلم

کاهش تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز، علاوه بر نفت و گاز، عبور کود، مواد شیمیایی و کالا‌های صنعتی را نیز مختل کرده و هزینه حمل‌ونقل و تأمین مواد اولیه را افزایش داده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - کاهش عبور کود از حدود ۲ میلیون و ۸۵۰ هزار تن در ماه به ۵۶۰ هزار تن در اوت، یعنی بیش از ۸۰ درصد افت، نگرانی‌هایی درباره تأمین کود و تولید محصولات کشاورزی ایجاد کرده است؛ متانول نیز با کاهش حدود ۶۳ درصدی عبور و افزایش ۵۳ درصدی قیمت مواجه شده است.

بحران هرمز همچنین قیمت جهانی هلیوم را حدود ۵۰ درصد افزایش داده و هزینه حمل یک کانتینر ۴۰ فوتی از شانگهای به خاورمیانه را با احتساب هزینه‌های اضطراری، عبور از هرمز و سوخت به حدود ۴۴۰۰ دلار رسانده است؛ بخشی از کالاها نیز برای ادامه مسیر به حمل‌ونقل زمینی و هوایی منتقل شده‌اند که زمان و هزینه بیشتری دارد.

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