باشگاه خبرنگاران جوان ـ احمد طالبی، مدیرکل آموزش فنی و حرفهای استان یزد، با اعلام آمار جدید از عملکرد این اداره کل در شش ماه نخست سال جاری، از گسترش آموزشهای مهارتی به ویژه در بین صنوف و صنایع در سطح استان خبر داد.
وی افزود: در بازه زمانی شش ماهه اول سال، مجموعاً ۷۸۲ دوره آموزشی برگزار شد که منجر به گذراندن بیش از ۱،۳۷۳،۰۰۸ نفرساعت آموزش شده است.
طالبی در خصوص تفکیک آمار مهارت آموزان، بیان کرد: تعداد کل فراگیران شرکتکننده در این دورهها به ۱۱ هزار و۲۷۷ نفر رسیده است که در تفکیک جنسیتی نشان میدهد سهم زنان پنج هزار و ۵۰۵ نفر و سهم مردان پنج هزار و ۷۷۲ نفر بوده است.
طالبی در تحلیل جامعه آماری قشرهای متقاضی، دانشآموزان را یکی از گروههای اصلی مخاطب آموزشهای مهارتی عنوان کرد و گفت: در نیمه نخست امسال با بررسیهای انجام شده مشخص شد که دانشآموزان بیشترین تقاضا را برای شرکت در دورههای مهارتی داشتهاند به طوریکه نسبت مشارکت اصناف و صنعتگران استان به ۱۴ درصد و نسبت مشارکت دانشآموزان به ۲۵ درصد رسیده است که نشاندهنده حرکت رو به رشد نسل جوان به سمت کسب مهارتهای کاربردی است.
اشتغال پایدار از طریق توانمندسازی نیروی انسانی را پیگیری میکنیم
مدیرکل آموزش فنی و حرفهای استان یزد با بیان اینکه آموزشهای مهارتی باید متناسب با نیاز بازار کار ارائه شود، افزود: هدف ما ایجاد اشتغال پایدار از طریق توانمندسازی نیروی انسانی است و امیدواریم با ادامه این روند، شاهد افزایش ضریب نفوذ آموزشهای مهارتی در تمام اقشار جامعه، به ویژه بخش تولید و صنعت باشیم.
منبع: روابط عمومی