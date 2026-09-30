باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - قاسم الاعرجی، مشاور امنیتی نخستوزیر عراق تاکید کرد که این کشور امروز به «مرحلهای مهم در پایان دادن به ماموریت ائتلاف بینالمللی و گذار به روابط دوجانبه با کشورهای عضو آن» میرسد.
الاعرجی گفت: «پایان ماموریت ائتلاف به معنای پایان شراکت نیست، بلکه به معنای گذار به روابط دوجانبهای مستحکمتر است.»
او تاکید کرد: «پیروزی بر داعش با فداکاریهای عراقیها، شجاعت نیروهای مسلح ما در تمامی یگانها و تشکیلات و همچنین حمایت ائتلاف و کشورهای برادر و دوست محقق شد.»
پیشتر صباح النعمان، سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق، اعلام کرده بود که علی فالح الزیدی، فرمانده کل نیروهای مسلح و نخستوزیر، دستور تشکیل کمیتهای برای تعیین چارچوب روابط با ائتلاف بینالمللی بر اساس اصل «برابری و تعامل متقابل» را صادر کرده است.
النعمان توضیح داد که «روابط با کشورهای عضو ائتلاف پس از ۳۰ سپتامبر جاری، به سمت همکاری و تعامل مشترک حرکت خواهد کرد.»
سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق همچنین تأکید کرده بود که خروج نیروهای آمریکایی و نیروهای ائتلاف از عراق امروز، ۳۰ سپتامبر، تکمیل خواهد شد.
در همین راستا، وزارت جنگ آمریکا (پنتاگون) نیز اواسط ژوئیه گذشته تأکید کرد که پایان مأموریت نظامی ائتلاف بینالمللی در عراق تا پایان سپتامبر جاری انجام خواهد شد؛ اقدامی که مطابق با جدول زمانی مورد توافق دو طرف صورت میگیرد.
منبع: المیادین