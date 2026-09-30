در نیمه نخست امسال ۶.۴ میلیون تن کالا به ارزش بیش از ۳ میلیارد دلار از گمرکات استان بوشهر به ۳۳ کشور صادر شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - رضا مهرجویی، سرپرست حوزه نظارت گمرکات استان بوشهر از صادرات بیش از ۶ میلیون و ۴۶۵ هزار تن کالا به ارزش بیش از ۳ میلیارد و ۸۷ میلیون دلار از طریق گمرکات این استان در نیمه نخست سال جاری خبر داد.

سرپرست حوزه نظارت گمرکات استان بوشهر صادرات کالا‌های استان را در ۳ گروه میعانات گازی، محصولات پتروشیمی و سایر کالا‌ها اعلام و تصریح کرد: بیشترین حجم کالا‌های صادراتی با حدود ۶ میلیون تن، به محصولات پتروشیمی اختصاص دارد.

این مقام مسئول افزود: در مدت یاد شده، در مجموع ۱۲۹ کالای مختلف از گمرکات استان بوشهر به ۳۳ کشور جهان از جمله چین، پاکستان، ترکیه، هند، عمان، روسیه، سریلانکا، سنگاپور، مالزی و برخی از کشور‌های حوزه خلیج فارس ارسال شده است.

وی ادامه داد: عمده کالا‌های صادر شده شامل محصولات پتروشیمی، انواع گاز‌های مایع، سیمان و کلینکر، انواع ماهی و میگو و انواع سنگ بوده است.

سرپرست حوزه نظارت گمرکات استان بوشهر در ادامه به وضعیت واردات پرداخت و تصریح کرد: در نیمه نخست سال جاری، ۱۳۹ هزار تن کالا به ارزش بالغ بر ۵۵۷ میلیون و ۶۷۵ هزار دلار از طریق گمرکات استان بوشهر وارد کشور شده است.

مهرجویی با اشاره به ترکیب کالا‌های وارداتی خاطرنشان کرد: این کالا‌ها عمدتاً شامل اجزا و قطعات نیروگاه اتمی، خودروی سواری، ماژول نمایشگر، قطعات منفصله موتورسیکلت و دوچرخه، دیزل ژنراتور برق، برنج، انواع بلبرینگ و رولبرینگ، قطعات و لوازم یدکی خودروی سواری، رادیاتور کمپرسور صنعتی و متعلقات و انواع پمپ و واتر پمپ خودرو بوده است.

این مقام مسئول در پایان مبدأ کشور‌های طرف معامله در حوزه واردات را برشمرد و گفت: این کالا‌ها عمدتاً از کشور‌های چین، روسیه، ترکیه، پاکستان، هند، عمان، تایلند، مالزی و دانمارک وارد کشور شده‌اند.

منبع تسنیم