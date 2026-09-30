۳ دقیقه و ۲۰ ثانیه، میانگین زمان رسیدن آتش نشانی بیرجند به محل حادثه

باشگاه خبرنگاران جوان - رئیس آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بیرجند با بیان اینکه میانگین زمان رسیدن به محل حادثه در بیرجند ۳ دقیقه و ۲۰ ثانیه است گفت: در سایت مسکونی جدید نهضت ملی شهرک امام علی و سایت اداری به دلیل عدم ایجاد زیرساخت آتش نشانی، این زمان بیشتر است.

عنایتی با اشاره به گستردگی و تراکم ساختمان‌های بلند در این مناطق افزود: این مناطق نیازمند ساخت و تجهیز یک ایستگاه آتش نشانی است.

وی مجموع حوادث و حریق از ۷ مهر ۱۴۰۴ تا ۷ مهر ۱۴۰۵ را هزار و ۹۳۷ واقعه اعلام کرد و گفت: این آمار کاهش ۱۷ درصدی را نسبت به سال‌های گذشته نشان می‌دهد.

رئیس آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بیرجند افزود: از این تعداد واقعه، ۴۶۵ مورد حریق و هزار و ۴۷۲ مورد حادثه بوده که هزار و ۷۹۷ مورد داخل محدوده و ۱۳۹ مورد خارج از محدوده شهر بوده است.

عنایتی گفت: در این حوادث تعداد کشته‌ها با ۴۲ درصد افزایش به ۱۰ نفر، مصدومان با ۲۲ درصد کاهش به ۱۴۷ نفر و نجات یافتگان با ۲۵ درصد کاهش به هزار و ۳۰۱ نفر رسیده است.

وی با اشاره به گسترش محدوده روستایی در اطراف شهر و ایجاد شهرک‌های پرجمعیت در حاشیه بیرجند گفت: نبود زیرساخت خدمات آتش نشانی در این شهرک‌ها بار مالی و عملیاتی بسیار سنگینی را خارج از محدوده خدمات شهرداری به این سازمان تحمیل کرده است و از مسئولان تقاضا داریم زمینه ایجاد زیرساخت آتش نشانی در روستا‌های پرجمعیت بخش مرکزی بیرجند را فراهم کنند.

رئیس آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بیرجند همچنین از مردم خواست با توجه به ترافیک بالا در برخی ساعات در معابر شهری، هنگام اعزام خودرو‌های آتش نشانی حداکثر همکاری را در باز کردن مسیر خودرو‌ها داشته باشند و از پارک خودرو در معابر کم عرض خودداری کنند.

عنایتی همچنین از شهروندان خواست از ازدحام و تجمع در محل وقوع حادثه خودداری کنند و مجریان ساختمان نیز توصیه‌های واحد پیشگیری سازمان در مورد ایمنی ساختمان را جدی بگیرند