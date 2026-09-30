باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - روزنامه انگلیسی فایننشال تایمز گزارش داد که کاخ سفید در آستانه انتخابات میاندورهای کنگره در نوامبر آینده، در حال انجام رایزنیهای مهم با مشاوران خود درباره ممنوعیت صادرات گازوئیل است.
این روزنامه امروز چهارشنبه تاکید کرد هدف از این رایزنیها، «مهار بحران سوختی است که تهدید میکند کارزار انتخاباتی حزب جمهوریخواه را از مسیر خارج کند».
فایننشال تایمز توضیح داد که دستیاران دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، گزینههایی از جمله اعمال محدودیت بر فروش گازوئیل در بازارهای بینالمللی را به او ارائه کردهاند.
این روزنامه همچنین گزارش داد مقامهایی در دولت ترامپ، برخی متحدان خارجی از جمله انگلیس را در جریان احتمال بروز اختلال در تامین سوخت قرار دادهاند.
فایننشال تایمز پیشتر نیز از افزایش فشار قانونگذاران جمهوریخواه بر ترامپ برای اعمال ممنوعیت صادرات گازوئیل، چند هفته پیش از انتخابات میاندورهای، خبر داده بود.
به نوشته این روزنامه، پس از آنکه قیمت گازوئیل به رکورد جدید ۶.۵۱ دلار به ازای هر گالن رسید، درخواستها از دولت برای مداخله افزایش یافت؛ بهویژه از سوی سیاستمدارانی که نماینده حوزههای کشاورزی هستند.
افزایش قیمت گازوئیل هزینههای کشاورزان و رانندگان کامیون را افزایش داده و هزینه حملونقل کالا را بالا برده است. در نتیجه، برخی تولیدکنندگان نیز ناچار به افزایش قیمت محصولات خود شدهاند. تورم نیز با افزایش نارضایتی رأیدهندگان از هزینههای زندگی، به یک چالش سیاسی برای جمهوریخواهان تبدیل شده است.
در مقابل، بزرگترین گروهها و شرکتهای فعال در بخش نفت و تجارت آمریکا از ترامپ خواستهاند از اعمال ممنوعیت صادرات گازوئیل خودداری کند و هشدار دادهاند که برای بحران قیمت سوخت در کشور «راهحل جادویی» وجود ندارد.
آنها تأکید کردهاند هرگونه محدودیت صادرات میتواند نتیجه معکوس داشته باشد و به کاهش تولید، کمبود عرضه و افزایش هزینهها برای خانوارها، کشاورزان و بخش حملونقل منجر شود.
به نوشته فایننشال تایمز، قیمت گازوئیل در آمریکا در ماه سپتامبر جاری به رکوردی بیسابقه رسید؛ پس از آنکه جنگ آمریکا علیه ایران و حملات اوکراین به پالایشگاههای روسیه موجب اختلال شدید در عرضه سوخت در سراسر جهان شد.
منبع: المیادین