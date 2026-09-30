باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا شیخ‌طاهری، مدیرعامل شرکت واگن‌سازی تهران با اشاره به آخرین وضعیت تولید قطار ملی گفت: برای تولید قطار ملی، ۱۵ قطار با مترو تهران قرارداد داریم که از این تعداد، دو قطار در سال گذشته تحویل داده شد؛ یکی در آذرماه و دیگری در اسفندماه.

وی افزود: در سال جاری نیز برنامه‌ریزی برای تولید پنج قطار انجام شده است و فکر می‌کنیم سه قطار را تا پایان سال تحویل دهیم.

مدیرعامل شرکت واگن‌سازی تهران ادامه داد: در حال حاضر دو قطار در سیر هستند و پنج قطار نیز در حال تولید است و یک قطار نیز در گذشته تولید شده است.

شیخ‌طاهری همچنین از آغاز همکاری جدید میان شرکت واگن‌سازی تهران و شرکت اتوبوسرانی تهران خبر داد و گفت: یک کار جدید را به صورت مشترک با اتوبوسرانی تهران آغاز کرده‌ایم که بر اساس آن می‌خواهیم از ظرفیت‌های واگن‌سازی تهران برای اورهال اتوبوس‌های قدیمی تهران استفاده کنیم.

وی با اشاره به روند اورهال قطارهای مترو نیز اظهار کرد: اورهال قطارها با سرعت در حال پیش رفتن است و امسال در ۶ ماهه نخست، تقریباً معادل کل سال گذشته اورهال قطارهای مترو انجام شده است.

مدیرعامل شرکت واگن‌سازی تهران توضیح داد: سال گذشته در مجموع حدود ۱۵ قطار را اورهال کردیم، اما امسال تا پایان شهریورماه ۱۲ قطار اورهال شده است.

شیخ‌طاهری با اشاره به برنامه این شرکت برای ادامه روند اورهال ناوگان مترو در سال جاری گفت: برنامه ما این است که تا پایان سال ۳۰ قطار را اورهال کنیم و تلاشمان این است که به این برنامه برسیم.

وی در پایان گفت: تا اینجا در ۶ ماهه نخست سال، ۱۲ قطار اورهال شده است و روند اجرای این برنامه ادامه دارد.