باشگاه خبرنگاران جوان - اسفندیار دریکوندی، مدیرکل گمرکات قم در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به نقش گمرکات قم در توسعه اقتصادی استان اظهار کرد: در شش ماه نخست امسال، ۲ هزار و ۸۴۲ اظهارنامه صادراتی در گمرکات استان ثبت و نزدیک به ۱۳۶ هزار تُن انواع کالا به ارزش ۱۷۳ میلیون و ۹۱۰ هزار دلار به بازار‌های جهانی صادر شده است.

وی افزود: تمرکز گمرکات قم بر رونق فعالیت‌های تجاری، به‌ویژه توسعه صادرات است و در این زمینه همکاری‌های لازم با فعالان اقتصادی استان انجام می‌شود تا محصولات تولیدی در کوتاه‌ترین زمان ممکن به بازار‌های هدف برسد.

مدیرکل گمرکات قم، تولید کالا‌های صادرات‌محور در واحد‌های صنعتی را از اولویت‌های مهم استان برای رشد اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی دانست و گفت: فعالان بخش صنعت طی سال‌های اخیر تلاش‌های گسترده‌ای برای تحقق این هدف راهبردی انجام داده‌اند.

قم دارای هفت شهرک صنعتی شکوهیه، الغدیر، شهاب، سلفچگان، محمودآباد، چوب و مبلمان ثامن و فناوری اطلاعات و ارتباطات و همچنین یک شهرک فناوری صنایع شیمیایی، پنج ناحیه صنعتی خورآباد، دستجرد، سیرو، طغرود و بیدهند و یک شهرک صنعتی غیردولتی است.

در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان بیش از ۲ هزار واحد صنعتی فعال است که ظرفیت اشتغال بیش از ۵۰ هزار نفر را فراهم کرده‌اند.

ظرفیت‌های زیرساختی شهرک‌های صنعتی، قرار گرفتن قم در شاهراه مواصلاتی کشور، نزدیکی به پایتخت و بازار‌های عمده مصرف داخلی و همچنین دسترسی مناسب به مسیر‌های ارتباطی، از جمله عوامل مؤثر در جذب سرمایه‌گذاری صنعتی در استان به شمار می‌رود.

بر اساس سیاست‌های صنعتی استان، طرح‌های فناور، دانش‌بنیان، پاک، اشتغالزا و صادرات‌محور در اولویت صدور مجوز و حمایت قرار دارند و توسعه فعالیت‌های صنعتی با هدف تقویت تولید، صادرات و اشتغال دنبال می‌شود.