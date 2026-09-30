باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - میرحبیبی، کارشناس مدیریت بحران به مناسبت روز آتش نشان با حضور در برنامه زنده رادیویی «رهیافت» اظهار کرد: در برخی مناطق شهری ساختمانهایی با ضوابط مناسب در کنار ساختمانهایی قرار دارند که بدون رعایت استانداردهای لازم ساخته شدهاند و این مسئله در زمان وقوع حوادث میتواند مشکلات جدی ایجاد کند.
وی افزود: بخش مهمی از مشکلات موجود مربوط به بافتهای فرسوده قدیمی و سکونتگاههای غیررسمی است که در آنها ضوابط ساختوساز و ایمنی در بسیاری از موارد به شکل کامل رعایت نشده است.
این کارشناس مدیریت بحران با تأکید بر ضرورت اقدامات پیشگیرانه گفت: لازم است وضعیت ساختمانها و محلههای پرخطر به صورت دقیق بررسی شود و نتیجه این بررسیها از مرحله گزارش و مکاتبه عبور کرده و وارد مرحله اجرا شود.
میرحبیبی ادامه داد: دستگاههای اجرایی، قضایی و مجموعههایی که ابزار قانونی برای رفع خطر دارند باید در این زمینه هماهنگ عمل کنند تا اقدامات پیشگیرانه به نتیجه برسد و مردم با اطمینان بیشتری در ساختمانهای محل سکونت یا فعالیت خود حضور داشته باشند.
وی همچنین پایین بودن توان اقتصادی برخی خانوارها را از عوامل مؤثر بر انتخاب ساختمانهای کماستاندارد دانست و گفت: افزایش هزینه مسکن باعث شده بخشی از مردم توان انتخاب ساختمانهای ایمنتر و استانداردتر را نداشته باشند و از سوی دیگر برخی سازندگان نیز برای کاهش قیمت تمامشده، ممکن است از سطح استانداردها بکاهند.
کارشناس مدیریت بحران در پایان بر ضرورت فرهنگسازی در زمینه ایمنی تأکید کرد و افزود: مردم باید بدانند رعایت نکردن اصول ایمنی در ساختوساز در نهایت بیش از همه سلامت و جان خودشان و خانوادههایشان را تهدید میکند.