شهروند خبرنگار ما با ارسال پیامی از افزایش نرخ ارز واردات تجهیزات کاشت حلزون شنوایی برای کودکان و نوجوانان کم شنوا ابراز نگرانی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - کاشت حلزون یکی از مؤثرترین روشهای بازیابی شنوایی کودکان و نوجوانان ناشنوا و کمشنوا بوده و به آنها امکان داده است که با امید بیشتری وارد چرخه طبیعی آموزش و رشد شوند و بتوانند با اطرافیان به ویژه همسالان خود در محیطهای آموزشی مانند مدرسه تعامل برقرار کنند. اما افزایش نرخ واردات تجهیزات کاشت حلزون مشکلاتی را برای خانوادهها به وجود آورده و این امر موجب تاخیر در روند درمان کودکان و نوجوانان شده است.
شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از شهر مشهد مقدس استان خراسان رضوی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.
متن پیام شهروندخبرنگار
با سلام و احترام میخواستم از شما درخواست کنم نسبت به افزایش شدید نرخ ارز واردات برای تجهیزات کاشت حلزون برای کودکان کم شنوا گزارشی تهیه کنید. با وجود اینکه کاشت حلزون یکی از مهمترین روش ها برای درمان کودکان و نوجوانان کم شنوا است، اما افزایش ناگهانی نرخ ارز تخصیصی از ۴،۲۰۰ تومان به ۲۴۹۵۰۰ تومان منجر به نگرانی بسیاری از خانوادههایی شده که با امید به درمان فرزندان خود تلاش کردهاند. این بحران پیامدهای بسیاری را در سطوح مختلف از جمله عدم توانایی پرداخت هزینههای جراحی ایجاد کرده و بسیاری از خانوادهها دیگر قادر به تأمین هزینههای اولیه جراحی نیستند و این افزایش باعث شده بسیاری از کودکان برای همیشه فرصت شنوایی را از دست بدهند. از سوی دیگر این افزایش قیمت برای کودکانی که در گذشته جراحی کردهاند و برای حفظ شنوایی خود نیازمند تنظیمات دورهای و نگهداری تجهیزات هستند. با افزایش دهها برابری هزینههای تعمیرات و خرید قطعات، بسیاری از این کودکان در حال از دست دادن شنوایی خود هستند و این امر موجب محدود شدن امکان تحصیل و ارتباط اجتماعی کودکانی شده که به دلیل هزینههای بالا از خدمات درمانی محروم شدهاند، این امر نه تنها موجب کاهش کیفیت زندگی آنها بلکه منجر به فشارهای مالی، روانی و اجتماعی بر خانوادههایشان شده است. از شما خواهش میکنم صدای ما را به گوش مسئولان برسانید تا این مشکل هر چه زودتر برطرف شود.
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