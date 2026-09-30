فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت از برگزاری رزمایش بزرگ جانفدایان در روز جمعه ۲۴ مهر ماه در رشت خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان -سرهنگ پاسدار حسن امینی، فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت در تجمع شبانه شب گذشته مردم در میدان شهدای ذهاب این شهر با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا به ویژه قائد شهید امت و شهدای دفاع مقدس گفت: بزرگترین رزمایش جانفدایان شهر رشت از ساعت ۱۴ روز جمعه ۲۴ مهر ماه تا اذان مغرب در حد فاصل میدان بسیج (صیقلان) و خیابان‌های اطراف آن به سمت خیابان شریعتی و نهایتا میدان شهدای ذهاب با حضور گردان‌های رزم بسیج و مردم مبعوث که در قالب یگان‌ها رزم و جانفدا سازماندهی می‌شوند، برگزار خواهد شد.

او با اشاره به رزمایش قبلی خواهران افزود: اگرچه ما چند ماه پیش، بزرگترین رزمایش جانفدایان خواهران را در شهر رشت با حضور هزاران نفر از بانوان بسیجی و جا‌نفدای ایران و ولایت داشتیم، اما این رزمایش بیست و چهارم مهر، به صورت مشترک با حضور جانفدایان برادر و خواهر برگزار می‌شود.

دعوت از مردم برای سازماندهی در گردان‌های بسیج

فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت بعثت مردم را نقطه عطفی در تاریخ انقلاب اسلامی دانست و تصریح کرد: این بعثت، تجلی اراده ملتی است که با بصیرت و آگاهی، مسیر درست تاریخ را برگزیده و با به اهتزاز درآوردن پرچم ایران اسلامی و سر دادن ندای الله‌اکبر، بر آرمان‌های انقلاب و ارزش‌های اسلامی تأکید کرده است.

سرهنگ پاسدار امینی با اشاره به مراجعات مکرر مردم برای سازماندهی در گردان‌های جانفدا گفت: از هم اکنون دو موکب در میدان شهدای ذهاب تحت عنوان پایگاه مقاومت بعثت برادران و خواهران ایجاد شده، از متقاضیان ثبت نام کرده تا با سازماندهی در قالب گردان‌های جانفدا، امید به نیرو‌های مسلح در میدان و یأس و ناامیدی در دل دشمنان داخلی و خارجی ایجاد شود.

منبع: روابط عمومی سپاه رشت

برچسب ها: برگزاری رزمایش ، میدان شهدای ذهاب
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