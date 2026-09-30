باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش «ایثار»، سید احمد موسوی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، در سومین همایش تجلیل از برگزیدگان پویش ملی ایثار «من می‌نویسم» که با یاد و گرامیداشت شهدای دانش‌آموز مدرسه شجره طیبه میناب برگزار شد، ضمن تقدیر از حضور مسئولان، فرهنگیان، دانش‌آموزان و خانواده‌های معظم شهدا در این مراسم، اظهار کرد: ما در بنیاد شهید از سخنرانی عزتمندانه دکتر پزشکیان رئیس‌جمهور در سازمان ملل و طرح دوباره حادثه بزرگ و تاریخی مدرسه شجره طیبه میناب در سطح جهانی قدردانی می‌کنیم، حادثه‌ای که نه تنها جهان را بلکه تاریخ را شکافته و اثر خود را گذاشته و این ما هستیم که با اقدام خودمان مانند طرح پویش من می‌نویسم و طرح‌های مشابه باید بتوانیم عمق و اثرات این حادثه بزرگ و تاریخی را در جهان نشان دهیم.

موسوی بیان کرد: باید ستادی برای پویش من می‌نویسم در معاونت فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران تشکیل شود و در اولین سالگرد حادثه بزرگ میناب که رسواگر استعمارگران و دشمنان ایران زمین بود، این همایش را بین‌المللی کنند تا ماندگار شود. لازم است ابعاد مختلف این حادثه را در اهداف همایش ببینید و از بخش‌های مختلف رسانه و هنر استفاده کنید تا بیشتر بتوانید به عمق و ابعاد حادثه دلخراش میناب بپردازید. این ستاد قوی شود و همه دست اندرکاران، وزارت آموزش عالی، وزارت آموزش و پرورش، وزارت امور خارجه و وزارتخانه‌های مختلف را مشارکت دهید و از اکنون این موضوع را شروع و پیگیری کنید تا بتوانیم این کار بزرگ را انجام دهیم.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، با اشاره به ضرورت پیگیری سریع و جدی اقدامات در راستای گرامیداشت یاد شهدای حادثه میناب، اظهار داشت: ما نباید به کار‌های شکلی، کوتاه‌مدت و احساسی بسنده کنیم؛ بلکه وظیفه و رسالت ماست که در مقابل معلمین، دانش‌آموزان و عزیزانی که شهید شدند، بار سنگین این مسئولیت را احساس کنیم.

وی افزود: اهداف این عزیزان تنها زمانی محقق می‌شود که با تلاش شبانه‌روزی، کار‌های بزرگ و ماندگاری انجام دهیم تا این حادثه ثبت جهانی شده و سالانه در دنیا اجرا شود تا از این طریق، دشمنان ما بیش از پیش رسوا گردند.

معاون رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع دستاورد‌های فرهنگی اشاره کرد و گفت: ما باید دستاورد‌های تمامی موضوعات فرهنگی در داخل کشور را احصا کنیم. هدف ما باید تبدیل همایش‌ها به دستاورد‌هایی در ابعاد مختلف باشد.

وی در این راستا از همکاران آموزش و پرورش و دانش‌آموزان خواست تا مسیر رهیافت رفتاری از «دانش به دانایی»، از «دانایی به خرد» و از «خرد به رفتار و فرهنگ» را به صورت یک الگو تدوین کنند تا جامعه ایرانی، دانش‌آموزان و دانشجویان ما بتوانند دانش خود را به فرهنگ شهادت تبدیل کرده و آن را به رفتاری ماندگار در زندگی روزمره تبدیل کنند؛ چرا که برگزاری مراسم متعدد در رسانه‌ها و صدا و سیما بدون اثرگذاری در رفتار، فاقد معناست.

موسوی با تأکید بر لزوم سنجش اثرگذاری مراسم‌ها و همایش‌ها بر شناخت و فرهنگ جامعه، خاطرنشان کرد: باید بررسی کنیم که آیا تحصیلی که از دبیرستان آغاز شده و تا مقطع دکتری ادامه می‌یابد، ما را به دانایی می‌رساند یا خیر. ما باید مرز بین دانش و دانایی را بشناسیم و ببینیم آیا این مسیر ما را به خرد و در نهایت به فرهنگ و رفتار صحیح می‌رساند یا خیر.

وی با اشاره به ماندگاری تاریخی حادثه میناب افزود: اگر می‌خواهیم حوادثی همچون حادثه میناب صد‌ها سال بعد نیز در تاریخ ماندگار و رسواگر استعمارگران باشد، باید امروز از دستاورد‌هایی که این حادثه برای ما ایجاد کرده به‌ویژه «همبستگی ملی»، پاسداری کنیم.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران با استناد به پیام‌های رهبری در مناسبت‌های مختلف، انسجام و همبستگی ملی را محور اصلی دانست و تأکید کرد: حادثه میناب می‌تواند یکی از بزرگ‌ترین دستاورد‌ها در ایجاد همبستگی ملی و انسجام نهادی باشد.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران با تأکید بر اینکه دنیای آینده، دنیای دانایی و فناوری است، خاطرنشان کرد: همان‌طور که در گذشته منابع با قدرت ملی برابر بود، امروز قدرت ملی در دانایی و فناوری است.

وی تأکید کرد: رسالت همه ما در آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها و بخش‌های فرهنگی بیشتر شده که به دانش روز دست پیدا کنیم. همچنان که رهبر شهید عزیزمان می‌فرمودند اگر ایران می‌خواهد در آینده آقای دنیا شود، بایستی آقای دانایی شود، یعنی مرحله رسیدن به آقایی دنیا مساوی با آقایی در عرصه دانایی و علم است؛ بنابراین باید تلاش کنیم مثل گذشته که ایران یکی از مراکز علم دنیا در عرصه پزشکی، فلسفه، مهندسی و نجوم بوده است حتما باید در آینده دوباره این سکو را به دست آورد.

معاون رئیس جمهور تاکید کرد: این رسالت ما را سنگین‌تر می‌کند. دانش‌آموزان عزیز ما باید امروز با مطالعه و تلاش بیشتر به مرز دانایی برسند، کشور را رشد دهند، کشور را آباد کنند، چرا که این خواسته تمام شهدای میناب است.

وی گفت: با کمک و همراهی همگان، لازم است نخستین همایش بین‌المللی «پویش من می‌نویسم» در سطح جهان برگزار شود و نمایندگانی از کشور‌های مختلف دنیا در آن حضور یابند. امروز در سراسر دنیا، رژیم اشغالگر صهیونیستی و آمریکا را محکوم می‌کنند و ما باید از این ظرفیت جهانی استفاده کنیم؛ راه دستیابی به این هدف، همین پویش «من می‌نویسم» و اقدامات مشابه است.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در ادامه بر لزوم تغییر رویکرد در برگزاری برنامه‌ها تأکید کرد و گفت: ما باید در داخل کشور از طریق انتشار فصل‌نامه‌ها، ماهنامه‌ها و هر روش ممکن، فعالیت‌هایی را به پیش ببریم که اثربخش، پیامدمحور و دستاورد‌محور باشند، نه اینکه صرفاً به گزارش تعداد همایش‌ها بسنده کنیم.

وی تصریح کرد: برگزاری همایش‌ها زمانی ارزشمند است که دستاورد داشته باشد و این برنامه‌ها بتوانند سال به سال و ماه به ماه، فرهنگ ما را تغییر داده و ایثار را در رفتار‌های ما متجلی سازند.

موسوی در پایان با دعوت از تمامی فعالان فرهنگی، خواستار ایجاد یک «بسیج ملی» در حوزه آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها شد و تأکید کرد: ما مدیون شهدای میناب هستیم، با کمک خداوند متعال، باید این مسیر را مقتدرانه طی کنیم تا بتوانیم این همایش بین‌المللی را در عرصه جهانی برگزار کنیم.