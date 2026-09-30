مانور عملیاتی نجات و اطفای حریق در ارتفاع به مناسبت روز ایمنی و آتش نشانی در کارگاه ساختمانی در حال ساخت در قم برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان- به همت سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قم و با مشارکت بخش خصوصی، به مناسبت روز ایمنی و آتش نشانی مانور عملیاتی نجات و اطفا حریق در ارتفاع  برگزار شد

در این مانور که در کارگاه ساختمانی در حال ساخت و با حضور مدیرکل پدافند غیرعامل استان، مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی و سرپرست اداره کل مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شهرداری قم برگزار شد، توانمندی آتش نشانان به ویژه نیروهای عملیاتی جدید الورود سازمان و همچنین تجهیزات جدید خریداری شده توسط سازمان آتش نشانی از جمله بالابر نجات، دو خودرو سبک حریق و... مورد ارزیابی قرار گرفت.

گفتنی در این مانور HSE کارگاه ساختمانی نیز ضمن انجام عملیات اطفا و امداد رسانی اولیه در برگزاری مانور مشارکت جدی داشت که نحوه اقدام و ارتباط مسئولین و کارکنان حوزه HSE  کارگاه های ساختمانی نیز یکی از اهداف مهم برگزاری این مانور بود.

به طور کلی  HSE در کارگاه ها مسئول ایمنی کارکنان و ماشین آلات در محیط کارگاه هستند. از این نظر که هرگونه اقدام ناایمن در این محدوده می‌تواند منجر به وقوع حوادث داخلی در کارگاه و حتی حادثه ثانویه در محیط شهری شود بسیار مهم است که تیم HSE در کارگاه آموزش دیده و مجرب باشند و ارتباط خوب و تنگاتنگی با دستگاه های امدادی و خدمات رسان داشته باشند تا در صورت بروز حادثه بتوانند سریع اقدام کرده و ارتباط برقرار کنند که سطح آسیب در حادثه کاهش یابد.

منبع:شهرداری قم

برچسب ها: مانور امدادی ، شهرداری قم
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