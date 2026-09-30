باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا ادعا می‌کند اختلافات پیش آمده در رفتار ناعادلانه کانادا با آمریکا نهفته است و آن را یکی از بدترین کشور‌های جهان توصیف می‌کند.

او مدعی شد که آمریکا با چین کنار می‌آید، با مردم کنار می‌آید و معاملات خوبی انجام می‌دهد.

ترامپ در ادامه گفت که تعامل با کانادا واقعا دشوار است، زیرا آنها تعرفه‌های ۴۰۰ درصدی و بیشتر بر کشاورزان آمریکایی وضع می‌کنند و از آمریکا سوءاستفاده می‌کنند.

روز سه‌شنبه، ممنوعیت ترامپ بر واردات نزدیک به یک میلیارد دلار کالای کانادایی به اجرا درآمد که ضربه دیگری به جنگ تجاری بین واشنگتن و اتاوا بود. این ممنوعیت شامل محصولات لبنی کانادایی، وسایل نقلیه موتوری و بسیاری از نوشیدنی‌ها می‌شود.

ترامپ ضمن امضای دستورات اجرایی برای ممنوعیت این کالاها، به تبعیض علیه همتایان آمریکایی خود اشاره کرد.

در طول دوره دوم ریاست جمهوری ترامپ، خصومت غیرمعمولی بین آمریکا و کانادا حاکم شده است، نه تنها بر سر تجارت، بلکه بر سر تلاش رئیس جمهور آمریکا برای الحاق همسایه شمالی به یکی از ایالت‌های خود. این رابطه پس از شکست مذاکرات تجاری بین واشنگتن و اتاوا در ماه اوت، به نقطه بحرانی رسید و هر دو کشور تعرفه‌هایی را بر کالا‌های یکدیگر اعمال کردند.

اوایل این ماه، مارک کارنی، نخست‌وزیر کانادا گفت که کشورش بیش از حد به روابط اقتصادی آسان با آمریکا شده است.

کارنی در ویدئویی که اوایل سپتامبر در یوتیوب منتشر شد، گفت که ۴۰ سال گذشته دوره‌ای از ادغام اقتصادی عمیق‌تر با آمریکا بوده است. او افزود که اگرچه این تجارت آسان بود، اما به این معنی بود که ما بیش از حد به یک شریک اقتصادی واحد وابسته شدیم. او تاکید کرد که آن زمان به وضوح به پایان رسیده است.

منبع: هیل