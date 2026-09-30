مدیرکل کمیته امداد استان البرز از ارائه خدمات حمایتی به بیش از ۶ هزار سالمند تحت حمایت به ارزش تقریبی ۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان از ابتدای سال تاکنون خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - رضا البرزی، مدیرکل کمیته امداد استان البرز، با اشاره به وضعیت سالمندان تحت حمایت این نهاد اظهار کرد: از مجموع ۳۴ هزار و ۶۱۳ خانواده تحت حمایت کمیته امداد استان البرز، ۱۵ هزار و ۱۷۶ خانواده دارای سرپرست سالمند هستند.

وی افزود: از ابتدای سال تاکنون خدمات مختلف حمایتی به بیش از ۶ هزار سالمند تحت حمایت استان ارائه شده که این خدمات شامل بسته‌های معیشتی، مساعدت‌های نقدی، تهیه پوشینه و اقلام بهداشتی و سایر حمایت‌های مورد نیاز بوده و ارزش مجموع این خدمات به حدود ۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان می‌رسد.

البرزی با اشاره به برنامه‌های کمیته امداد استان البرز به مناسبت هفته سالمند گفت: به همین مناسبت، ۳۲ نفر از سالمندان برگزیده استان در اردوی کشوری سالمندان در مشهد مقدس حضور پیدا کردند.

مدیرکل کمیته امداد استان البرز همچنین از برگزاری اردوی فرهنگی ویژه سالمندان خبر داد و گفت: اردوی ۱۲۰ نفره سالمندان تحت حمایت استان با محوریت برنامه‌های فرهنگی روز سه‌شنبه هفتم مهرماه ۱۴۰۵ در مجتمع فرهنگی تربیتی امام علی(ع) استان البرز برگزار شد.

وی خاطرنشان کرد: توجه به نیازهای معیشتی، اجتماعی و فرهنگی سالمندان تحت حمایت، در کنار ارائه خدمات حمایتی، از رویکردهای کمیته امداد برای ارتقای کیفیت زندگی این قشر و تقویت نشاط و حضور اجتماعی آنان است.