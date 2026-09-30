مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم از ثبت ملی دریاچه حوض سلطان و سیرک یخچالی سلفچگان در شورای ملی ثبت کشور همزمان با هفته گردشگری خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان-بهزاد احمدی فارسانی صبح چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: دریاچه حوض سلطان و سیرک یخچالی سلفچگان به‌عنوان دو اثر طبیعی شاخص استان قم در شورای ملی ثبت کشور به ثبت ملی رسیدند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم با اشاره به جایگاه طبیعی دریاچه حوض سلطان گفت: این پهنه آبی از جمله میراث طبیعی استان به شمار می‌رود و به دلیل ویژگی‌های خاص خود دارای ارزش‌های قابل توجه زیست‌محیطی و طبیعی است.

احمدی فارسانی افزود: دریاچه حوض سلطان یک زیست‌بوم آبی فصلی و نمکی است که از تنوع زیستی قابل توجهی برخوردار بوده و از منظر طبیعی دارای اهمیت است.

وی همچنین به ثبت سیرک یخچالی سلفچگان اشاره کرد و بیان کرد: این پدیده طبیعی از نظر زمین‌شناسی و ویژگی‌های ژئومورفولوژیک دارای ارزش علمی است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم ادامه داد: ثبت ملی این دو اثر طبیعی همزمان با هفته گردشگری در شورای ملی ثبت کشور انجام شده است.

احمدی فارسانی درباره ویژگی‌های حوض سلطان توضیح داد: این دریاچه به دلیل ماهیت فصلی و نمکی خود، یک زیست‌بوم آبی ویژه محسوب می‌شود و تنوع زیستی آن از ارزش‌های طبیعی این منطقه به شمار می‌رود.

وی درباره سیرک یخچالی سلفچگان نیز اظهار کرد: این اثر از جمله پدیده‌های ژئومورفولوژیک استان قم است که ارزش‌های علمی و زمین‌شناسی دارد.

وی خاطرنشان کرد: دریاچه حوض سلطان و سیرک یخچالی سلفچگان به‌عنوان دو اثر طبیعی شاخص استان قم، در جریان ثبت ملی آثار طبیعی کشور قرار گرفتند.

منبع:روابط عمومی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم

برچسب ها: میراث طبیعی ، حوض سلطان قم
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