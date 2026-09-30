مسابقات آسیایی ناگویا ژاپن به روایت تصویر _ ۲

بیستمین دوره بازیهای آسیایی ناگویا در ژاپن با حضور نمایندگان و ورزشکارانی از ۴۶ کشور آسیایی در حال برگزاری است. در این گزارش تصویری نگاهی داریم به منتخب بهترین و دیدنیترین عکسها و صحنههای حساس این رقابتها. بیش از ۱۱ هزار ورزشکار در بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا رقابت میکنند تا این بازیها از حیث تعداد شرکتکننده بالاتر از المپیک پاریس قرار بگیرد. بازیهای آسیایی بزرگترین رویداد ورزشی قاره آسیاست که هر چهار سال یکبار با حضور ورزشکاران کشورهای آسیایی و زیر نظر شورای المپیک آسیا برگزار میشود؛ رقابتهایی که از آن با عنوان «المپیک آسیا» نیز یاد میشود.