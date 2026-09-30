آتش‌نشان برتر سال گذشته استان البرز گفت: علاقه و عشق به خدمت، مهم‌ترین عامل ماندگاری در حرفه آتش‌نشانی است و بدون علاقه نمی‌توان سختی‌ها و شرایط دشوار این شغل را تحمل کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری -  رضا میرعلی، آتش نشان نمونه استان البرز با حضور در برنامه «امروز البرز» با اشاره به ۱۱ سال سابقه فعالیت خود در سازمان آتش‌نشانی اظهار کرد: ورود به حرفه آتش‌نشانی مستلزم موفقیت در آزمون‌های علمی و ورزشی است، اما مهم‌تر از آن، علاقه و انگیزه برای انجام این کار است.

وی با حضور در این برنامه زنده شبکه استانی البرز به مناسبت روز آتش نشان افزود: آتش‌نشان در شرایطی به مأموریت اعزام می‌شود که معمولاً حادثه‌ای جدی برای فرد یا افرادی اتفاق افتاده و مردم نیازمند کمک هستند؛ به همین دلیل بخش زیادی از مأموریت‌های ما، به‌ویژه در ایستگاه‌های حساس، با شرایط دشوار و سنگین همراه است.

میرعلی با بیان اینکه مأموریت‌های مربوط به تصادفات از سخت‌ترین عملیات‌های آتش‌نشانی محسوب می‌شود، گفت: وقتی فردی در خودرو گرفتار شده یا حادثه با آتش و مصدومیت همراه است، آتش‌نشان باید با وجود شرایط سخت، تمرکز و اعتمادبه‌نفس خود را حفظ کند و برای نجات جان افراد تلاش کند.

آتش‌نشان برتر سال گذشته استان البرز ادامه داد: در این شغل، خاطره شیرین به معنای معمول آن وجود ندارد و بهترین خاطره برای یک آتش‌نشان، زمانی است که بتواند جان انسانی را نجات دهد.

وی همچنین با اشاره به حضور آتش‌نشانان البرزی در حوادث ناشی از جنگ‌های ۱۲ روزه و رمضان اظهار کرد: در جریان جنگ ۱۲ روزه، تجربه چنین شرایطی برای بسیاری از نیروهای هم‌دوره ما وجود نداشت و نخستین روزهای حادثه بسیار سنگین و دشوار بود.

میرعلی افزود: در حادثه میدان سپاه، نیروهای آتش‌نشانی و هلال احمر از همان لحظات نخست در محل حضور داشتند و صحنه‌های بسیار سختی را شاهد بودیم. در مرحله بعد نیز بخش مهمی از مأموریت‌ها به آواربرداری و خارج کردن افراد گرفتار از زیر آوار اختصاص داشت.

وی با قدردانی از نیروهای هلال احمر و آتش‌نشانی که در این حوادث از نخستین لحظات در میدان حضور داشتند، گفت: این نیروها در شرایط دشوار، مسئولیت خود را انجام دادند و برای امدادرسانی و نجات مردم تلاش کردند.

آتش‌نشان برتر استان البرز در توصیه به علاقه‌مندان ورود به این حرفه نیز گفت: آتش‌نشانی شغل زیبایی است، اما کسی که می‌خواهد وارد این حرفه شود باید علاقه واقعی داشته باشد و آمادگی تحمل استرس، سختی و شرایط دشوار آن را داشته باشد.

میرعلی آمادگی جسمانی و روحی را از مهم‌ترین ویژگی‌های یک آتش‌نشان دانست و افزود: آتش‌نشان باید از نظر بدنی آماده باشد و از نظر روحی نیز بتواند در صحنه‌های دشوار، آرامش و اعتمادبه‌نفس خود را حفظ کند.

وی همچنین با یاد کردن از پیشکسوتان آتش‌نشانی البرز، نظم، اخلاق حرفه‌ای و کاربلدی را از ویژگی‌های مهم یک آتش‌نشان موفق عنوان کرد و گفت: بسیاری از مهارت‌های این حرفه را از پیشکسوتانی آموخته‌ایم که سال‌ها در این عرصه خدمت کردند و امروز بازنشسته شده‌اند.

برچسب ها: آتش نشانی ، آتش نشانان
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