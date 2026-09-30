باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

فرصت‌هایی که کسب و کار‌های کوچک می‌توانند ایجاد کنند + فیلم

تعریف کسب و کار‌های کوچک می‌توانند در نهایت به نقاط شکوهمندی برسند.

باشگاه خبرنگاران جوانساسان باقرپناه، مشاور کسب و کار در برنامه تلویزیونی گفت: تعریف کسب‌وکارهای کوچک در کنار همه محدودیت‌ها، می‌توانند فرصت‌های خوبی ایجاد کنند.

مطالب مرتبط
فرصت‌هایی که کسب و کار‌های کوچک می‌توانند ایجاد کنند + فیلم
young journalists club

زمین را ترک کردند؛ آغاز مأموریت سه ماهواره بومی ایران + فیلم

فرصت‌هایی که کسب و کار‌های کوچک می‌توانند ایجاد کنند + فیلم
young journalists club

بومی‌سازی تولید ژنراتورهای صنعتی + فیلم

فرصت‌هایی که کسب و کار‌های کوچک می‌توانند ایجاد کنند + فیلم
young journalists club

از مزرعه تا سفره؛ ذرتی فناورانه در مسیر کاهش وابستگی + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
خارگ؛ جزیره آهوان ایرانی + فیلم
۲۵۱

خارگ؛ جزیره آهوان ایرانی + فیلم

۰۸ . مهر . ۱۴۰۵
دویست و سیزدهمین شب تجمعات مردمی + فیلم
۲۱۹

دویست و سیزدهمین شب تجمعات مردمی + فیلم

۰۸ . مهر . ۱۴۰۵
تنگه هرمز؛ از نفت و گاز تا بحران غذا و زنجیره تأمین + فیلم
۱۳۹

تنگه هرمز؛ از نفت و گاز تا بحران غذا و زنجیره تأمین + فیلم

۰۸ . مهر . ۱۴۰۵
توصیه‌هایی برای مبتلایان به کهیر + فیلم
۱۳۵

توصیه‌هایی برای مبتلایان به کهیر + فیلم

۰۸ . مهر . ۱۴۰۵
در هر ۲۴ ساعت در تنگه هرمز درگیری نظامی وجود دارد + فیلم
۹۷

در هر ۲۴ ساعت در تنگه هرمز درگیری نظامی وجود دارد + فیلم

۰۸ . مهر . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha