\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 -\u00a0\u0633\u0627\u0633\u0627\u0646 \u0628\u0627\u0642\u0631\u067e\u0646\u0627\u0647\u060c \u0645\u0634\u0627\u0648\u0631 \u06a9\u0633\u0628 \u0648 \u06a9\u0627\u0631 \u062f\u0631 \u0628\u0631\u0646\u0627\u0645\u0647 \u062a\u0644\u0648\u06cc\u0632\u06cc\u0648\u0646\u06cc \u06af\u0641\u062a: \u062a\u0639\u0631\u06cc\u0641 \u06a9\u0633\u0628\u200c\u0648\u06a9\u0627\u0631\u0647\u0627\u06cc \u06a9\u0648\u0686\u06a9 \u062f\u0631 \u06a9\u0646\u0627\u0631 \u0647\u0645\u0647 \u0645\u062d\u062f\u0648\u062f\u06cc\u062a\u200c\u0647\u0627\u060c \u0645\u06cc\u200c\u062a\u0648\u0627\u0646\u0646\u062f \u0641\u0631\u0635\u062a\u200c\u0647\u0627\u06cc \u062e\u0648\u0628\u06cc \u0627\u06cc\u062c\u0627\u062f \u06a9\u0646\u0646\u062f.\n