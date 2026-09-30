باشگاه خبرنگاران جوان - محمد عباس نیا، سرپرست اداره منابع آب آستانه اشرفیه از برخورد قانونی با برداشت غیرمجاز شن و ماسه از بستر سفیدرود در این شهرستان خبر داد. به گفته او، در پی گشت کارشناسان آستانه اشرفیه، تعدادی از برداشت‌کنندگان غیرمجاز شن و ماسه از بستر رودخانه سفیدرود در منطقه خلشای دهستان چهارده این شهرستان با هماهنگی فراجا و مقام قضایی متوقف و پرونده قضایی برای آنان تشکیل شد.

سرپرست اداره منابع آب آستانه اشرفیه افزود: کارشناسان منابع آب این شهرستان در جریان گشت روزانه، متوجه حضور یک دستگاه کامیونت در محل برداشت شن و ماسه شدند و با هماهنگی عوامل فراجا و دادستان، عوامل انتظامی پاسگاه کیسم به محل اعزام شدند و برداشت‌کنندگان متوقف شدند.

عباس نیا با بیان اینکه با تشکیل پرونده قضایی، موضوع در سیر رسیدگی قانونی قرار گرفت، تصریح کرد: برخورد با برداشت‌های غیرمجاز از بستر رودخانه‌ها به صورت جدی در دستور کار قرار دارد و با متخلفان برابر قانون برخورد خواهد شد.

منبع: روابط عمومی شرکت سهامی آب منطقه‌ای گیلان