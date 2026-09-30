پس از اینکه صهیونیست‌ها مدعی شدند یک فروند هواپیمای فلای‌دبی در راه تل‌آویو احتمالا مورد ربایش قرار گرفته؛ هواپیما در عربستان به زمین نشست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - رسانه‌های صهیونیستی ادعا کردند که نگرانی‌هایی درباره احتمال ربوده شدن یک هواپیمای عازم رژیم تروریستی اسرائیل از امارات وجود دارد.

رادیو ارتش رژیم تروریستی اسرائیل در این خصوص مدعی شده است که یک فروند هواپیمای شرکت فلای‌دبی که از دبی به سمت تل‌آویو در حرکت بود، بر فراز حریم هوایی اردن پرواز کرد و اکنون بر فراز عربستان قرار دارد. این هواپیما کد اضطراری را فعال کرده و پیام درخواست کمک ارسال کرده است.

روزنامه «یدیعوت آحارونوت» نیز اعلام کرد که حدود ۱۵۰ صهیونیست در این هواپیما حضور دارند.

بر اساس اطلاعات منتشرشده، پس از مطرح شدن احتمال ربوده شدن هواپیما، جنگنده‌های رژیم تروریستی اسرائیل فراخوانده شدند. این هواپیما پس از ورود به حریم هوایی عربستان، مسیر خود را بار دیگر به سمت اراضی اشغالی تغییر داده است.

شبکه ۱۳ رژیم تروریستی اسرائیل در ادامه‌ی ادعاهای خود گفت که تاکنون ارتباط با خلبان هواپیما برقرار نشده و این هواپیما در سامانه رصد پرواز‌ها نیز قابل مشاهده نیست و ارتباط با آن در دسترس نیست.

وبگاه «واللا» نیز به نقل از ارزیابی‌های صهیونیستی اعلام کرد که انتظار می‌رود هواپیما حدود ۱۰ دقیقه دیگر در عربستان فرود بیاید و پس از آن تصویر روشن‌تری از وضعیت مشخص شود. این رسانه افزود که برخی مقام‌های امنیتی معتقدند هنوز نمی‌توان ربوده شدن هواپیما را تایید کرد.

همزمان، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم تروریستی اسرائیل و یسرائیل کاتس، وزیر جنگ این رژیم، در نشستی با فرماندهان دستگاه‌های امنیتی درباره وضعیت این هواپیما گفتگو کردند.

هواپیما به زمین نشست

دقایقی بعد از فرافه‌کنی صهیونیست‌ها، منابع اسرائیلی گزارش دادند که هواپیما در عربستان سعودی فرود آمد؛ ظن بر این است که سیگنال اضطراری به دلیل درگیری بین خلبان‌ها فعال شده است!

یونونیوز نیز اعلام کرد که اینکه این حادثه ناشی از یک مشکل پزشکی مربوط به خلبان بوده است یا یک درگیری خشونت‌آمیز بین خلبان‌ها در دست بررسی است.

منبع: آر تی

برچسب ها: هواپیما ربایی ، فلای دبی
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