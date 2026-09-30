مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان از تشکیل ۱۰ هزار پرونده تخلف در شش ماهه نخست سال خبر داد و گفت: بیش از ۱۱۰ میلیارد تومان از جرائم در این مدت وصول شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - شاهی، مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان، با تشریح عملکرد این مجموعه در نیمه نخست سال، اظهار کرد: در شش ماهه ابتدای سال جاری حدود ۱۰ هزار پرونده تخلف در حوزه‌های مختلف در استان تشکیل شده است.

وی افزود: در همین مدت، بیش از ۱۱۰ میلیارد تومان وصولی جرائم در استان ثبت شده که نشان‌دهنده رسیدگی به پرونده‌های تخلف و اجرای احکام صادرشده در این حوزه است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان با اشاره به ضرورت اطلاع مردم از قیمت‌های مصوب و به‌روز کالا‌ها گفت: قیمت تمامی کالا‌ها در سایت ۱۲۴ درج شده است و شهروندان می‌توانند برای اطلاع از قیمت‌های روز کالا‌ها به این سامانه مراجعه کنند.

شاهی با تأکید بر اهمیت آگاهی مردم از قیمت‌های رسمی، خاطرنشان کرد: اطلاع از قیمت‌های به‌روز می‌تواند به شهروندان در هنگام خرید کمک کند تا در صورت مشاهده مغایرت قیمت یا تخلف، موضوع را از مسیر‌های قانونی پیگیری و گزارش کنند.

تشکیل ۱۰۲ پرونده برای عدم بازگشت ارز صادراتی

وی در ادامه به پرونده‌های مربوط به تعهدات ارزی صادرکنندگان اشاره کرد و گفت: در شش ماهه نخست سال، ۱۰۲ پرونده برای صادرکنندگانی که ارز حاصل از صادرات را برنگردانده‌اند تشکیل شده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان افزود: پرونده‌های مربوط به تخلفات ارزی نیز مطابق مقررات مورد رسیدگی قرار می‌گیرند و در صورت احراز تخلف، احکام قانونی برای متخلفان صادر خواهد شد.

برخورد با «زیرمیزی» پزشکان؛ جریمه ۱۰ برابری در انتظار متخلفان

شاهی همچنین درباره برخورد با دریافت مبالغ غیرقانونی از سوی برخی پزشکان اظهار کرد: دریافت زیرمیزی از بیماران تخلف محسوب می‌شود و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.

وی با اشاره به مجازات این تخلف تصریح کرد: در صورت احراز دریافت وجه غیرقانونی، متخلفان با جریمه‌ای معادل ۱۰ برابر مبلغ دریافت‌شده مواجه خواهند شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان در پایان بر اهمیت مشارکت مردم در شناسایی و گزارش تخلفات تأکید کرد و گفت: شهروندان در صورت مشاهده تخلف می‌توانند موضوع را از طریق مراجع و سامانه‌های مربوطه گزارش کنند تا موارد پس از بررسی و احراز، در چارچوب قانون مورد رسیدگی قرار گیرد.