یک فروند هواپیمای ایرباس A ۳۱۹ هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، با اتکا به توان تخصصی متخصصان مهندسی و تعمیرات هما فرایند بازگشت به چرخه عملیاتی را طی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - صمد صباحی معاون مهندسی و تعمیرات هما با اشاره به فرآیند انجام‌شده برای بازگرداندن این هواپیما به چرخه عملیاتی، گفت: این هواپیما در تاریخ ۷ مردادماه، هنگام برخاست از فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) به مقصد نجف، به دلیل بروز نقص فنی در موتور شماره ۲، زمین‌گیر شد. پس از انجام بررسی‌های اولیه و ارزیابی وضعیت موتور، متخصصان مهندسی و تعمیرات هما تصمیم گرفتند موتور معیوب را باز کرده و برای انجام فرآیند تعمیرات به کارگاه موتور منتقل کنند.

وی افزود: با توجه به ضرورت بازگرداندن هواپیما به چرخه عملیاتی، ظرفیت‌های فنی موجود در کارگاه مورد بازنگری و تعمیر موتور EP-IEQ در اولویت قرار گرفت. این فرآیند با تکیه بر دانش فنی و تجربه متخصصان هما و با انجام مجموعه‌ای از اقدامات لازم از جمله تأمین قطعات مورد نیاز، انجام بازرسی‌ها و آزمون‌های فنی و کنترل‌های کیفی، دنبال شد.

صباحی ادامه داد: پس از تکمیل فرآیند تعمیر و انجام آزمون‌های لازم، موتور با تایید متخصصان فنی از کارگاه ترخیص و برای نصب روی هواپیما به فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) منتقل شد. هم‌زمان، متخصصان تعمیرات هواپیما نیز با آغاز فرآیند چک A، اقدامات موردنیاز برای آماده‌سازی هواپیما را به‌صورت هماهنگ دنبال کردند تا زمان زمین‌گیری هواپیما به حداقل برسد.

وی خاطرنشان‌کرد: در ادامه، موتور تعمیرشده روی هواپیما نصب و آزمون‌های فنی مربوط به آن انجام شد. پس از تکمیل فعالیت‌های تعمیراتی و صدور گواهی تأیید بازگشت به خدمت (CRS)، درخواست صدور گواهی صلاحیت پروازی (C of A) به سازمان هواپیمایی کشوری ارائه شد.

معاون مهندسی و تعمیرات هما اظهار داشت: بازگشت EP-IEQ به چرخه عملیاتی، بیانگر بهره‌گیری از ظرفیت‌های تخصصی و فنی داخلی هما در فرآیند تعمیر، آماده‌سازی و رفع نقص‌های فنی هواپیماست؛ فرآیندی که با تکیه بر دانش فنی، تجربه و توانمندی متخصصان مهندسی و تعمیرات شرکت و با هدف کاهش زمان زمین‌گیری و افزایش بهره‌وری ناوگان انجام شد.

منبع: روابط عمومی هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران