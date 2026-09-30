در عملیات پلیس لرستان، سارقان، کلاهبرداران و قاچاقچیان دستگیر و مقادیری مواد مخدر و سوخت قاچاق کشف شد.

باشگاه خبرنگاران جوان  - فرماندهان انتظامی شهرستان‌های خرم‌آباد، ازنا، دورود، معمولان، چگنی و کوهدشت از کشف انواع جرائم و دستگیری متهمان و سارقان در این شهرستان‌ها خبر دادند.

پایان فرار کلاهبردار ۱۵ میلیارد ریالی در خرم‌آباد

سرهنگ هادی کیانمهر، فرمانده انتظامی شهرستان خرم‌آباد در تشریح این خبر اظهار داشت: در پی شکایت احدی از شهروندان مبنی بر کلاهبرداری در پوشش خرید و فروش احشام، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی شهرستان خرم‌آباد قرار گرفت.

فرمانده انتظامی خرم‌آباد افزود: بررسی‌های مأموران نشان داد که متهم در سال‌های گذشته با جلب اعتماد شاکی، تعداد ۳۰۰ رأس گوسفند را تحویل گرفته و پس از کلاهبرداری به مبلغ ۱۵ میلیارد ریال، متواری شده بود.

وی تصریح کرد: مأموران پلیس با انجام اقدامات اطلاعاتی و تخصصی، مخفیگاه متهم را شناسایی و پس از هماهنگی قضایی، وی را در یک عملیات ضربتی دستگیر کردند و به مراجع قضایی معرفی شد.

دستگیری ۲ سارق کابل‌های مخابراتی در ازنا / کشف ۶ فقره سرقت

سرهنگ امیر ارکیان، فرمانده انتظامی شهرستان ازنا در تشریح این خبر اظهار داشت: در پی وقوع سرقت کابل‌های مخابراتی در سطح شهرستان، شناسایی و دستگیری عاملان این سرقت‌ها به‌صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.

فرمانده انتظامی ازنا افزود: مأموران انتظامی با انجام اقدامات اطلاعاتی و گشت‌زنی‌های هدفمند، این ۲ سارق را حین ارتکاب جرم شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر کردند.

وی با اشاره به بازرسی از خودروی متهمان تصریح کرد: در بازرسی به‌عمل‌آمده، مقدار ۴۰۰ متر کابل مخابراتی سرقتی به همراه تجهیزات و ابزارآلات مورد استفاده در سرقت کشف شد

سرهنگ ارکیان بیان داشت: این ۲ متهم پس از انتقال به مقر پلیس و در مواجهه با ادله و مستندات موجود، به ۶ فقره سرقت کابل‌های مخابراتی اعتراف کردند؛ همچنین در این راستا خودروی سارقان توقیف و متهمان برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

کشف دپوی سوخت قاچاق در دورود / کشف ۳ هزار و ۳۰۰ لیتر گازوئیل

سرهنگ مجتبی نوریان، فرمانده انتظامی شهرستان دورود در تشریح این خبر اظهار داشت: در راستای اجرای طرح‌های عملیاتی مبارزه با قاچاق کالا و مخلان نظام اقتصادی، مأموران پاسگاه انتظامی «حشمت‌آباد» دورود با انجام اقدامات اطلاعاتی و پایش میدانی، موفق به شناسایی یک انبار دپوی غیرمجاز سوخت در حاشیه این شهرستان شدند.

وی افزود: مأموران پلیس پس از هماهنگی قضایی، در بازرسی از محل شناسایی‌شده، مقدار ۳ هزار و ۳۰۰ لیتر گازوئیل را که به‌صورت غیرقانونی دپو شده بود، کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان دورود خاطرنشان کرد: در این عملیات یک متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای سیر مراحل قانونی به مراجع ذی‌صلاح معرفی شد.

دستگیری شکارچی غیرمجاز در شهرستان معمولان / کشف ۴ قطعه کبک شکارشده

سرهنگ بهمن قاسمی‌نیا، فرمانده انتظامی شهرستان معمولان اظهار داشت: مأموران انتظامی شهرستان معمولان در پی کسب خبری مبنی بر فعالیت غیرقانونی یک شکارچی در ارتفاعات این منطقه، موضوع را به‌صورت ویژه در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: مأموران پلیس با اشراف اطلاعاتی، انجام تحقیقات میدانی و هماهنگی با مراجع قضایی، فرد متخلف را شناسایی و طی یک عملیات دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان معمولان با اشاره به کشف لاشه ۴ قطعه کبک شکارشده، یک قبضه سلاح شکاری غیرمجاز و تعدادی فشنگ از متهم، تصریح کرد: مجموعه انتظامی خود را حافظ محیط‌زیست می‌داند و با هرگونه قانون‌شکنی در این حوزه با قاطعیت برخورد خواهد کرد.

کشف بیش از ۱۰ کیلوگرم تریاک و دستگیری ۲ توزیع‌کننده مواد مخدر در چگنی

سرهنگ شاپور گراوند، فرمانده انتظامی شهرستان چگنی در تشریح این خبر اظهار داشت: مأموران انتظامی شهرستان چگنی در راستای مبارزه با توزیع‌کنندگان مواد مخدر، با بهره‌گیری از اشراف اطلاعاتی، موفق شدند ۲ توزیع‌کننده مواد مخدر را شناسایی و طی یک عملیات دستگیر کنند.

وی افزود: مأموران در بازرسی از متهمان، مقدار ۱۰ کیلوگرم و ۲۰۰ گرم ماده مخدر تریاک کشف کردند و متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

کشف ۳ موتورسیکلت مسروقه و دستگیری ۲ سارق در کوهدشت

سرهنگ علی امانی، فرمانده انتظامی شهرستان کوهدشت اظهار داشت: در پی وقوع سرقت موتورسیکلت در سطح شهرستان، مأموران پلیس با اقدامات تخصصی و تحقیقات میدانی، موفق به شناسایی و دستگیری ۲ سارق شدند.

وی افزود: در بازرسی از مخفیگاه متهمان، ۳ دستگاه موتورسیکلت سرقتی کشف و پس از طی مراحل قانونی به مالباختگان تحویل داده شد. متهمان نیز برای رسیدگی قضایی به مرجع ذی‌صلاح معرفی شدند.

منبع: پلیس لرستان

برچسب ها: پلیس ، لرستان
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