از کشف ۱۲.۵ تن مواد مخدر تا توقیف ۱۴۴ تانکر سوخت قاچاق در فارس

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - سردار عزیزالله ملکی در نشست با اصحاب رسانه، ضمن قدردانی از حضور و همراهی خبرنگاران با مجموعه انتظامی، اظهار کرد: نیروی انتظامی کشور هر روز شاهد تقدیم شهید در راه انقلاب اسلامی است و در یک سال گذشته نیز مأموریت‌های سنگینی را در دوران بحران و جنگ پشت سر گذاشته‌ایم.

او افزود: انتظامی کشور و به‌ویژه انتظامی استان فارس با سربلندی از این میدان خارج شده و امروز نیز با توجه به شرایط جنگی، پلیس در بالاترین سطح آمادگی قرار دارد.

فرمانده انتظامی فارس با تأکید بر نقش اصحاب رسانه در برقراری امنیت، گفت: اگر تعامل و همکاری رسانه‌ها با پلیس وجود نداشت، قطعاً مجموعه انتظامی در برقراری امنیت به موفقیت صددرصدی دست پیدا نمی‌کرد.

ملکی ادامه داد: انعکاس اخبار و فعالیت‌های انتظامی از یک سو و انتقال مشکلات، چالش‌ها و مطالبات مردم از سوی دیگر، موجب می‌شود پلیس با اشراف بیشتری در نقاط مختلف حضور پیدا کند و برای رفع مشکلات اقدام شود.

او با بیان اینکه معاونت اجتماعی پلیس نقش پل ارتباطی میان انتظامی، رسانه‌ها و اقشار مختلف جامعه را ایفا می‌کند، افزود: رسانه‌ها در طول سال گذشته در کنار انتظامی بودند و این همکاری نقش مؤثری در پیشبرد مأموریت‌های پلیس داشته است.

ناکامی دشمن در برابر پلیس در دوران جنگ

فرمانده انتظامی فارس با اشاره به تغییر رویکرد پلیس در شرایط جنگی، گفت: پیش از جنگ تحمیلی، مأموریت اصلی پلیس تأمین امنیت عمومی بود، اما با تغییر شرایط، انتظامی علاوه بر مأموریت‌های انتظامی، مسئولیت مهمی در حوزه امنیت داخلی نیز بر عهده گرفت.

ملکی افزود: رشادت کارکنان انتظامی، حضور به‌موقع در مأموریت‌ها و چابکی نیرو‌ها موجب شد دشمن در صحنه‌های مختلف ناکام بماند.

او با اشاره به حملات دشمن به مقر‌ها و ستاد‌های انتظامی در سراسر کشور، گفت: حمله به مراکز انتظامی نشان‌دهنده اهمیت و جایگاه پلیس و همچنین قدرت این مجموعه بود؛ چراکه اگر پلیس برای دشمن تهدید محسوب نمی‌شد، مورد آماج حملات قرار نمی‌گرفت.

فرمانده انتظامی فارس با اشاره به حمله به ستاد انتظامی استان، اظهار کرد: با پیش‌بینی‌ها و تدابیری که از سوی فرماندهان، حفاظت اطلاعات و عقیدتی انتظامی اتخاذ شده بود، در این حادثه حتی یک نفر نیز جان خود را از دست نداد و این موضوع نشان داد که مجموعه انتظامی برای شرایط مختلف آمادگی لازم را دارد.

کاهش ۳۷ درصدی سرقت‌های مهم در فارس

ملکی با اشاره به عملکرد انتظامی استان در حوزه مقابله با جرائم گفت: در حوزه سرقت، تمرکز ویژه‌ای بر تقویت سرانگشتان انتظامی و افزایش توان عملیاتی در نقاطی که مردم نیاز بیشتری به خدمات پلیس داشتند، صورت گرفت.

او افزود: در نتیجه این اقدامات، کشف سرقت‌ها ۲۴ درصد افزایش یافته است. در سال ۱۴۰۴ حدود ۱۷ هزار و ۶۳۷ فقره سرقت کشف شد و در شش ماه گذشته نیز حدود ۲۱ هزار و ۸۰۰ فقره سرقت کشف شده است.

فرمانده انتظامی فارس با اشاره به کاهش ۳۷ درصدی سرقت‌های مهم، بیان کرد: سرقت‌هایی که موجب برهم خوردن امنیت روانی مردم می‌شود، در اولویت پلیس قرار دارد و فرماندهان و پلیس آگاهی مکلف شده‌اند با جدیت نسبت به کشف این سرقت‌ها اقدام کنند.

او همچنین از افزایش ۴۲ درصدی دستگیری سارقان خبر داد و یکی از اولویت‌های جدی پلیس را مبارزه با مواد مخدر عنوان کرد و گفت: در شش ماه گذشته بیش از ۱۲.۵ تن مواد مخدر در استان فارس کشف شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۴۶ درصد افزایش داشته است.

او ادامه داد: در برخورد با خرده‌فروشان مواد مخدر نیز افزایش ۱۰ درصدی دستگیری‌ها را شاهد بوده‌ایم و دستگیری معتادان متجاهر نیز حدود ۲ درصد افزایش داشته است.

فرمانده انتظامی فارس از انهدام ۳۵ باند فعال در حوزه مواد مخدر خبر داد و گفت: میزان انهدام این باند‌ها نسبت به سال گذشته ۹ درصد افزایش داشته است.

افزایش ۲۷ درصدی کشف سلاح

ملکی با اشاره به اقدامات پلیس در حوزه سلاح اظهار کرد: در حوزه کشف سلاح نیز حدود ۲۷ درصد افزایش کشفیات داشته‌ایم.

او افزود: در حوزه انهدام باند‌های خرید و فروش سلاح نیز ۱۲ باند توسط پلیس استان شناسایی و متلاشی شده است.

فرمانده انتظامی فارس همچنین از شناسایی و دستگیری بیش از ۸۸۴ نفر از اراذل و اوباش و دستگیری ۳۰ عامل شرارت در استان خبر داد.

کشف نزدیک به ۶ همت کالای قاچاق

ملکی با اشاره به مقابله با قاچاق کالا گفت: ارزش کالا‌های قاچاق کشف‌شده در استان در هفت ماه گذشته نزدیک به ۶ همت بوده، در حالی که این رقم در مدت مشابه سال گذشته حدود ۲.۶ همت بوده است.

او افزود: در این حوزه حدود ۱۱۵ درصد افزایش کشفیات داشته‌ایم.

فرمانده انتظامی فارس با اشاره به معضل خودرو‌های موسوم به «شوتی» گفت: تردد این خودرو‌ها علاوه بر نقش آنها در حمل کالای قاچاق، جان سایر شهروندان و رانندگان را نیز به خطر می‌اندازد.

ملکی ادامه داد: در این مدت حدود پنج هزار و ۷۶۰ خودروی شوتی توقیف شده که حدود دو هزار و ۶۰۰ دستگاه از آنها حامل کالای قاچاق بوده‌اند.

کشف ۷.۵ میلیون لیتر سوخت قاچاق

او یکی از مسائل مهم استان را قاچاق سوخت دانست و گفت: در هفت ماه گذشته حدود ۷.۵ میلیون لیتر سوخت قاچاق کشف شده که نسبت به سال گذشته ۱۴۵ درصد افزایش داشته است.

فرمانده انتظامی فارس از توقیف ۱۴۴ دستگاه تانکر سوخت خبر داد و گفت: این تانکر‌ها عمدتاً از استان‌های همجوار و مرزی وارد فارس شده و از طریق کریدور استان به سمت استان‌های مجاور خلیج فارس حرکت می‌کردند.

ملکی با بیان اینکه مبارزه با قاچاق سوخت نیازمند همکاری همه دستگاه‌های متولی است، افزود: پلیس به تنهایی نمی‌تواند با این پدیده مقابله کند. به نظر می‌رسد قاچاق سوخت در این سطح، ابعاد سازمان‌یافته دارد و لازم است سایر دستگاه‌ها نیز در این زمینه به پلیس کمک کنند.

او، همچنین از افزایش ۱۳ درصدی کشف قاچاق احشام و کشف ۳۶۰ دستگاه موتورسیکلت قاچاق، عمدتاً با حجم موتور بالای ۲۵۰ سی‌سی، خبر داد.

کشف یک هزار و ۵۶۸ دستگاه ماینر

فرمانده انتظامی فارس با اشاره به ناترازی انرژی اظهار کرد: مقابله با استخراج غیرمجاز رمزارز یکی از اولویت‌های استان بوده و در این راستا یک هزار و ۵۶۸ دستگاه ماینر کشف شده است که نسبت به سال گذشته ۵۶ درصد افزایش داشته است.

ملکی گفت: در مجموع وقوع سرقت در استان حدود ۸ درصد افزایش داشته که بخش عمده آن مربوط به دو ماه نخست سال و شرایط ناشی از حمله به ستاد انتظامی و ایجاد اختلال موقت در برخی سامانه‌ها بوده است؛ با این حال روند فعالیت‌ها به سمت ثبات پیش رفته است.

کاهش ۳۴ درصدی تیراندازی

او از کاهش ۳۴ درصدی وقوع تیراندازی‌های غیرنظامی در استان خبر داد و گفت: تأکید کرده‌ایم هر فردی که اقدام به تیراندازی کند، شناسایی و دستگیر شود و سلاح وی نیز کشف و توقیف شود.

کاهش ۵۵ درصدی دستگیری اتباع خارجی

ملکی با اشاره به سایر اقدامات انتظامی استان اظهار کرد: در حوزه دستگیری قاچاقچیان، ۱۵ درصد افزایش داشته‌ایم و در حوزه اتباع خارجی نیز با توجه به رویکرد‌های جدید، ۵۵ درصد کاهش نسبت به سال گذشته ثبت شده است.

یک میلیون و ۵۰۰ هزار تماس با ۱۱۰ در هفت ماه

فرمانده انتظامی فارس با اشاره به عملکرد مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ گفت: در هفت ماه گذشته حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار تماس با مرکز فوریت‌های پلیسی استان برقرار شده است.

او افزود: حدود ۸۳ درصد تماس‌ها در سریع‌ترین زمان پاسخ داده شده و نزدیک به ۵۰ درصد تماس‌ها نیز منجر به عملیات شده است.

ملکی ادامه داد: روزانه حدود ۱۱ هزار تماس با مرکز ۱۱۰ برقرار شده؛ یعنی به طور میانگین در هر دقیقه حدود هشت تماس دریافت شده است.

او با اشاره به موضوعات تماس‌ها گفت: نزاع و درگیری، سرقت و جرائم عمومی از مهم‌ترین موضوعات تماس‌های مردمی بوده و حدود ۳۶۰ هزار تماس نیز منجر به ارائه راهنمایی و ارشاد شده است.

فرمانده انتظامی فارس با تأکید بر اینکه مردم ولی‌نعمت پلیس هستند، گفت: پلیس در انجام خدمات و برخورد با مسائلی که آرامش جامعه را برهم می‌زند، حساسیت بالایی دارد.

ملکی افزود: تلاش ما این است که پلیس بدون منت به مردم خدمت کند و اعتماد مردم را بیش از گذشته جلب کند. خوشبختانه ارتباط مردم با مجموعه انتظامی استان خوب است و تلاش داریم این سرمایه اجتماعی را تقویت کنیم.

برنامه‌های هفته فراجا با شعار «پلیس مجاهد، ملت مقتدر، ایران سرفراز»

او در ادامه با اشاره به برنامه‌های هفته فراجا گفت: برنامه‌های هفته فراجا از روز جمعه در سراسر کشور و به تبع آن در شیراز و شهرستان‌های استان با شعار «پلیس مجاهد، ملت مقتدر، ایران سرفراز» آغاز می‌شود.

ملکی افزود: طلیعه برنامه‌های هفته فراجا، حضور کارکنان انتظامی در میز خدمت در مصلای شیراز و در حاشیه نماز جمعه خواهد بود و برنامه‌های متنوع دیگری نیز برای این هفته پیش‌بینی شده که جزئیات آن از سوی معاونت اجتماعی انتظامی استان اعلام خواهد شد.

فرمانده انتظامی فارس همچنین درباره وضعیت ساختمان ستاد انتظامی استان پس از حمله اخیر گفت: ارزیابی‌های لازم انجام شده و با توجه به آسیب‌هایی که به ساختمان وارد شده است، تصمیم بر این است که ستاد انتظامی استان به مکان دیگری منتقل شود.

او افزود: تلاش داریم در کوتاه‌ترین زمان عملیات ساخت ستاد جدید آغاز شود؛ چراکه محل فعلی در مرکز شهر قرار گرفته و از نظر دسترسی و مسائل امنیتی، نیازمند تغییر شرایط هستیم.

تلاش برای بهبود معیشت کارکنان انتظامی

ملکی در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت معیشتی کارکنان انتظامی گفت: شرایط اقتصادی کارکنان مطلوب نیست و تلاش‌های زیادی از سوی فرماندهی انتظامی کشور برای حمایت از کارکنان انجام شده است.

او افزود: پاداش‌هایی در حین خدمت به کارکنان پرداخت شده و تلاش سلسله‌مراتب انتظامی این است که از نظر معیشتی به کارکنان کمک شود. برنامه‌هایی نیز در دست اجراست که امیدواریم با به بهره‌برداری رسیدن آنها، شرایط رفاهی کارکنان بهبود پیدا کند.

فرمانده انتظامی فارس با اشاره به ایثار و فداکاری کارکنان انتظامی گفت: اگر اعتقاد و روحیه ایثار و خدمت در میان کارکنان وجود نداشت، پلیس نمی‌توانست در شرایط سخت و جنگی این‌گونه به مأموریت‌های خود ادامه دهد.

ملکی خاطرنشان کرد: از سال گذشته تاکنون ۱۱ شهید انتظامی در استان فارس و ۶۰۸ شهید در سطح کشور تقدیم شده است و این موضوع نشان‌دهنده عمق فداکاری و ایثار کارکنان انتظامی در مسیر تأمین امنیت مردم است.