باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

خوشنویسی با استفاده از هنر سوخته‌سوزی + فیلم

سوخته‌نویسی بر روی چوب یکی از شاخه‌های خطاطی است.

باشگاه خبرنگاران جوان - هنر سوخته‌نویسی بر روی چوب یکی از شاخه‌های خطاطی است که در فیلم زیر اجرای این کار توسط شعاع‌الدین فلاح دوست، هنرمند و آزاده دفاع مقدس را مشاهده می‌کنید.

مطالب مرتبط
خوشنویسی با استفاده از هنر سوخته‌سوزی + فیلم
young journalists club

هنر خطاطی و شرایط جنگی + فیلم

خوشنویسی با استفاده از هنر سوخته‌سوزی + فیلم
young journalists club

تفاوت خوشنویسی با خطاطی + فیلم

خوشنویسی با استفاده از هنر سوخته‌سوزی + فیلم
young journalists club

تفاوت خطاطی و خوشنویسی در چیست؟ + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
خارگ؛ جزیره آهوان ایرانی + فیلم
۳۰۶

خارگ؛ جزیره آهوان ایرانی + فیلم

۰۸ . مهر . ۱۴۰۵
دویست و سیزدهمین شب تجمعات مردمی + فیلم
۲۳۷

دویست و سیزدهمین شب تجمعات مردمی + فیلم

۰۸ . مهر . ۱۴۰۵
توصیه‌هایی برای مبتلایان به کهیر + فیلم
۲۳۰

توصیه‌هایی برای مبتلایان به کهیر + فیلم

۰۸ . مهر . ۱۴۰۵
در هر ۲۴ ساعت در تنگه هرمز درگیری نظامی وجود دارد + فیلم
۲۱۴

در هر ۲۴ ساعت در تنگه هرمز درگیری نظامی وجود دارد + فیلم

۰۸ . مهر . ۱۴۰۵
تنگه هرمز؛ از نفت و گاز تا بحران غذا و زنجیره تأمین + فیلم
۲۰۳

تنگه هرمز؛ از نفت و گاز تا بحران غذا و زنجیره تأمین + فیلم

۰۸ . مهر . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha