باشگاه خبرنگاران جوان -فرامرز شهسواری رییس کمیته حمل و نقل هوایی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه با اشاره به توقف یا محدودیت‌های مقطعی اخیر پرواز‌ها به برخی کشور‌های همسایه، افزود: در حال حاضر پرواز‌های ایران به چند کشور از جمله چین، روسیه، ترکیه، افغانستان، پاکستان، ارمنستان، بلاروس و مالزی توسط شرکت‌های داخلی به صورت منظم انجام می‌گیرد و رایزنی‌ها برای گسترش این مسیر‌ها ادامه دارد.

وی صنعت هوایی جمهوری اسلامی ایران را زنده و پویا توصیف و اضافه کرد: شبکه هوایی ایران با همت مسئولان و حمایت مردمی از این پیچ تاریخی نیز با اقتدار عبور خواهد کرد و برخلاف خواست بدخواهان هیچ گونه عقب‌نشینی در خدمت‌رسانی به هموطنان و برقراری ارتباطات هوایی رخ نخواهد داد.

شهسواری اعمال محدودیت‌های اخیر آمریکا علیه شرکت‌های هواپیمایی کشورمان را بی اثر خواند و یادآور شد: با وجود فشار‌های بین‌المللی و سنگین، شبکه حمل و نقل هوایی ایران با تکیه بر توان داخلی همچنان فعال است.

وی با اشاره به تحریم‌های جدید آمریکا علیه ۲۷ شرکت هواپیمایی ایرانی، گفت: صنعت هوانوردی ایران از ابتدای انقلاب اسلامی همواره با تحریم‌های ظالمانه متعددی مواجه بوده و این فشار‌ها بخشی از راهبرد دشمنان برای ایجاد محدودیت بوده و با افزایش تنش ها، شدت و نوع تحریم‌ها نیز تغییر می‌کرد.

نماینده مردم هشترود در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با وجود این چالش‌ها، جامعه پرتلاش صنعت هوانوردی کشور با تکیه بر دانش نخبگان اجازه نداده است که شبکه حمل و نقل هوایی دچار اخلال شود.

شهسواری به بازدید اخیر اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی از تعدادی از فرودگاه‌های کشور از جمله فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) اشاره کرد و افزود: در جریان این بازدید، آخرین وضعیت پرواز‌ها و طرح‌های توسعه‌ای فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت و این بازدید‌ها به صورت مداوم جهت تسهیل امورات مربوطه و توسعه صنعت هوانوردی و حمل و نقل هوایی ادامه خواهد داشت.