فرمانده نیروی دریایی ارتش، اقتدار دریایی ایران را عاملی برای صیانت از منافع ملی و پاسداری از امنیت خطوط مواصلاتی و کشتیرانی عنوان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - امیر دریادار شهرام ایرانی فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، در پیامی به مناسبت روز جهانی دریانوردی با اشاره به اهمیت دریا در تجارت و مبادلات جهانی، دریانوردان را نقش‌آفرینان اصلی در تداوم این چرخه حیاتی دانست.

متن این پیام به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم
دریا یکی از مهم‌ترین بستر‌های پیوند ملت‌ها و جریان تجارت و مبادلات جهانی است و دریانوردان، بی‌آنکه مرز‌های جغرافیایی مانعی برای حرکت آنان باشد، در تداوم این پیوند نقش‌آفرینی می‌نمایند؛ لذا روز جهانی دریانوردی فرصتی است برای ارج نهادن به انسان‌هایی که با دانش، مهارت، شکیبایی و مسئولیت‌پذیری، چرخه حیاتی دریانوردی و تجارت جهانی را به حرکت درمی‌آورند.

برای ایران اسلامی بزرگ نیز، دریا مفهومی فراتر از یک مسیر ارتباطی دارد. کشوری با سواحل گسترده در شمال و جنوب و برخوردار از موقعیتی ممتاز در مجاورت یکی از حیاتی‌ترین آبراه‌های جهان، نمی‌تواند نسبت به سرنوشت و امنیت دریا بی‌تفاوت باشد.

تنگه هرمز، بخشی از جغرافیای راهبردی ایران عزیز و یکی از مهم‌ترین گذرگاه‌های انرژی و تجارت جهان بوده و اقتدار جمهوری اسلامی ایران در این پهنه با تدبیر قائد شهید امت حضرت امام سید علی حسینی خامنه‌ای (قدس‌سره) و منویات فرماندهی معظم کل قوا، پشتوانه‌ای برای صیانت از منافع ملی و تأمین امنیت منطقه‌ای به شمار می‌رود.

قدرت دریایی ایران بزرگ اسلامی، قدرتی برای تهدید ملت‌ها یا ایجاد ناامنی نیست؛ بلکه اقتداری مسئولانه برای پاسداری از ثبات و امنیت کشتیرانی و جلوگیری از ماجراجویی در منطقه است؛ به نحوی که این مهم در جنگ رمضان و حملات ددمنشانه رژیم سفاک و کودک‌کش آمریکایی ـ صهیونی به منصه ظهور رسیده است.

 جمهوری اسلامی ایران با برخورداری از توانمندی‌های دفاعی و حضور مقتدرانه در آب‌های پیرامونی، نشان داده که میان قدرت و مسئولیت و میان بازدارندگی و صلح، پیوندی پایدار برقرار نموده است.

در این منظومه، نیروی دریایی حیاتی و تعیین‌کننده ارتش جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر دانش، تجربه و توانمندی‌های بومی، در کنار سایر نیرو‌های مسلح، وظیفه‌ای خطیر در پاسداری از منافع دریایی کشور و تأمین امنیت خطوط مواصلاتی و کشتیرانی بر عهده دارد.

اینجانب هشتم مهرماه، روز جهانی دریانوردی را به تمامی دریانوردان، فعالان صنعت دریایی و تلاشگران عرصه کشتیرانی کشور و خانواده‌های گرانقدر آنان تبریک و تهنیت عرض نموده؛ از درگاه خداوند متعال توفیق روزافزون در سایه توجهات ویژه اهل‌بیت (ع)، حضرت ولی‌عصر (عج)، امام شهید بسیار عزیز امت و رهبری خردمندانه فرماندهی معظم کل قوا، حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای، مسئلت می‌نمایم.

فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران
دریادار شهرام ایرانی

برچسب ها: نیروی دریایی ، ارتش
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