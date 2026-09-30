میزبان اصلی ساس، بدن انسان است.

باشگاه خبرنگاران جوان -  بدن انسان، میزبان اصلی ساس است. در همین رابطه رکسانا فرخی، مهندس بهداشت محیط در برنامه تلویزیونی توضیحاتی را ارائه کرده است که آن را در فیلم زیر مشاهده می‌کنید.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: نیش ساس ، درمان بیماری ، لکه پوستی
خبرهای مرتبط
فلج مغزی و اُتیسم در دوران نوزادی قابل درمان است
به دنبال بالا بردن کیفیت درمان در بیمارستان‌ها هستیم
تولید فراوان محصولات دافع پشه آئدس تایید شده توسط WHO در کشور
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
مسیر جشنواره اندیشمندان جوان برای جذب ایده‌های خارجی هموار می‌شود
جولان افراد غیر متخصص در تزریق ژل و بوتاکس + فیلم
راهکار‌های طبیعی برای درمان کهیر + فیلم
میزبان اصلی ساس در محیط + فیلم
بررسی راه‌های از بین بردن شپش + فیلم
آخرین اخبار
بررسی راه‌های از بین بردن شپش + فیلم
میزبان اصلی ساس در محیط + فیلم
راهکار‌های طبیعی برای درمان کهیر + فیلم
جولان افراد غیر متخصص در تزریق ژل و بوتاکس + فیلم
مسیر جشنواره اندیشمندان جوان برای جذب ایده‌های خارجی هموار می‌شود
 رشد ۵۰۰ درصدی اتصال فیبر نوری در دو سال گذشته
اتصال فیبرنوری از ۳۳۰ هزار به بیش از ۲ میلیون رسید؛ بازنگری در توسعه اینترنت ثابت + فیلم
راز داشتن پوست شاداب و سالم + فیلم
زباله‌دان بدن از نگاه طب سنتی + فیلم
جراحی یا پرتودرمانی؛ مطالعه‌ای تفاوت‌های عوارض درمان سرطان پروستات را آشکار کرد
تلاش اپل برای احیای یکی از بحث‌برانگیزترین محصولات خود
پایان مأموریت «استارشیپ» با انفجار در خلیج مکزیک
هشدار یک مطالعه درباره عوارض جدی دیابت نوع ۲ در عرض چند سال
چگونه بفهمیم که روانی سالم داریم؟ + فیلم
فصد خون برای چه کسانی مناسب است؟ + فیلم
ماموریت حجامت برای بدن چیست؟ + فیلم
بیماری قلبی و عروقی علت ۳۵ درصد از مرگ و میرها/ شیوع فشار خون در ایران ۱۰ درصد بالاتر از متوسط جهانی است
دانشکده هوش مصنوعی و کامپیوتر دانشگاه علم و فرهنگ راه‌اندازی می‌شود