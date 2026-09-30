باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - کامران حقآبی، با اشاره به تحلیل آخرین الگوهای پیشیابی هواشناسی اظهار کرد: سامانهای تندری از مرزهای شمال غربی در حال نزدیک شدن به منطقه است که به سبب چینش قابلتوجه فشار سطح زمین، از عصر امروز (سهشنبه ۷ مهرماه) تا پایان روز چهارشنبه (۸ مهرماه) شاهد وزش باد شدید، خیزش گردوخاک، غبار محلی و کاهش موقت کیفیت هوا در استان خواهیم بود.
وی افزود: سرعت وزش باد در برخی ساعات به بیش از ۱۷ متر بر ثانیه خواهد رسید و انتظار میرود غلظت ذرات معلق PM2.5 تا PM10 از ۲۵۵ میکروگرم بر مترمکعب فراتر رود که این شرایط، کیفیت هوا را در سطوح ناسالم برای تمامی گروهها بهویژه گروههای حساس قرار میدهد.
مدیرکل هواشناسی استان البرز با اشاره به آثار این مخاطره جوی تصریح کرد: احتمال آسیب به سازههای موقت، تابلوهای تبلیغاتی و پوشش سقفهای ضعیف، خطر سقوط اجسام، شکستن درختان فرسوده، اختلال در ترددهای جادهای و هوایی و همچنین کاهش شدید دید افقی پیشبینی میشود.
توصیهها و اقدامات ایمنی:
حقآبی در پایان با تأکید بر لزوم اتخاذ تدابیر پیشگیرانه توصیه کرد:حفظ سلامت عمومی: پرهیز از ترددهای غیرضروری و فعالیتهای بدنی در فضای باز، بهویژه برای سالمندان، کودکان و بیماران قلبی و تنفسی.
ایمنی شهری و ساختمانی: محکمسازی سازههای موقت، داربستها و تابلوهای تبلیغاتی و توقف هرگونه فعالیت ساختمانی در ارتفاع (مانند کار با جرثقیل).
تردد جادهای: رعایت کامل احتیاط در محورهای مواصلاتی و آزادراههای استان به دلیل کاهش دید افقی و خودداری از پارک خودرو در مجاورت درختان کهنسال و ساختمانهای نیمهکاره.
کشاورزی و منازل: اتخاذ تمهیدات لازم جهت پوشش و مهار تاسیسات گلخانهای و بستن درب و پنجرهها جهت جلوگیری از ورود گردوغبار به منازل.
آمادهباش امدادی: آمادهباش کامل نیروهای امدادی، خدماتی و شهرداریها برای مقابله با حوادث و خسارات احتمالی ناشی از وزش باد شدید.