سخنگوی انجمن صنایع لبنی گفت: با وجود بی ثباتی قیمت ناشی از نوسان نرخ ارز، صنعت تمام تلاش خود را معطوف به ثبات قیمت لبنیات کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - محمد فربد سخنگوی انجمن صنایع لبنی با بیان اینکه وضعیت بازار و تولید محصولات لبنی مناسب است، گفت: طی چند ماه گذشته صنعت با چالش کاهش مصرف لبنیات در خانوار روبرو بوده و از طرفی بی ثباتی قیمت ها از جمله نرخ ارز نگرانی هایی ایجاد  کرده است، اما در عین حال صنعت تمام تلاش خود را معطوف به ثبات قیمت لبنیات کرده است.

وی با اشاره به تاثیر حذف ارز ترجیحی بر مصرف لبنیات افزود: براساس برآیند اطلاعات بدست آمده از صنعت لبنیات بعد از حذف ارز ترجیحی میزان مصرف نسبت به سال قبل حداکثر ۱۵ درصد کاهش داشته است.

فربد درباره آخرین وضعیت توزیع شیرمدارس در سال تحصیلی جدید بیان کرد: تامین اعتبار شیر مدارس توسط صنعت لبنیات صورت نمی گیرد و این برنامه در چارچوب ماده ۷۱ قانون برنامه هفتم اجرا می شود.

به گفته وی، در دستورالعمل اخیر، شیر یا اقلام تغذیه ای باید از کارخانه های مورد تایید دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی تهیه شود.

سخنگوی انجمن صنایع لبنی گفت: قیمت و قراردادها در ارتباط با شیر مدارس در سطح استان ها تعیین می شود بنابراین استانداران بالاترین مقام در این حوزه هستند.

برچسب ها: تولید لبنیات ، محصولات لبنی
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