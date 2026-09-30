باشگاه خبرنگاران جوان - عباس بابایی رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان آمل گفت:در جریان بازدید و پایش زیستمحیطی واحدهای معدنی شهرستان آمل، فعالیت یک واحد دانهبندی شن و ماسه (سنگشکن) بهدلیل تخلیه فضلاب به رودخانه متوقف شد.
او افزود: پایش و نظارت بر فعالیت واحدهای معدنی و دانهبندی شن و ماسه بهصورت منظم و مستمر ادامه دارد و در صورت مشاهده تخلفات محیط زیستی، اقدامات قانونی لازم بدون اغماض انجام خواهد شد.
بابایی گفت: مدیریت اصولی پساب و کنترل آلایندههای هوا از الزامات فعالیت واحدهای معدنی و سنگشکنهاست و واحدهای فعال موظفاند فعالیت خود را منطبق با ضوابط و استانداردهای محیط زیستی انجام دهند.
او افزود: بیتوجهی به الزامات محیط زیستی و استمرار فعالیت آلاینده، حسب مورد میتواند منجر به توقف فعالیت و پیگیری قانونی و قضایی شود و پایش واحدهای فعال شهرستان با هدف پیشگیری و کنترل آلودگیها ادامه خواهد یافت.
منبع:محیط زیست مازندران