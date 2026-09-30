معاون عمرانی وزارت کشور گفت: ۷۳ هزار پروژه نیمه تمام با ارزش به روز ۹ هزار همت در کشور وجود دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود نصرتی روز چهارشنبه در نشست تخصصی معاونان هماهنگی امور عمرانی سراسر کشور در رشت اظهار کرد: ۷۳ هزار پروژه یعنی استفاده از بهترین زمین‌های کشور، که باید از مولدسازی برای تکمیل آنها استفاده شود.

وی بیان کرد: ۹۷۰ هزار هکتار بافت در محدوده شهری وجود دارد و ۱۷۴ هزار هکتار در محدوده بافت فرسوده تاریخی فاقد ارزش و باارزش است.

معاون عمرانی وزارت کشور با بیان اینکه بافت فرسوده تاریخی نابود شده و باید این موضوع را بپذیریم اضافه کرد: بافت های فرسوده باید بازنگری شود.

وی در ادامه با بیان اینکه ناترازی انرژی به نوع مصرف برمی‌گردد اظهار کرد: به اندازه حداقل یک کشور ۱۲۰ میلیونی آب، برق و گاز (در صورت مصرف و زندگی خوب) داریم.

معاون عمرانی وزارت کشور اضافه کرد: برای ۵۶ هزار صنعت متوسط در شهرک‌های صنعتی کشور یک میلیون و ۱۰۰ هزار شاغل برخوردارند که نیازمند ۲۰میلیون مترمکعب گاز هستند.

وی در ادامه با بیان اینکه به رونق چرخه اقتصادی در صنعت ساختمان نیاز است اظهار کرد: در این ارتباط امتیاز متفاوت و تسهیلگری برای متقاضیان باید مورد توجه باشد.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به موضوع ساختمان سبز از نگاه انرژی و پدافند غیرعامل بیان کرد: این مساله یک برنامه کوتاه مدت و میان مدت بوده و حتما باید اجرایی شود.

معاون عمرانی وزارت کشور با بیان اینکه بازنگری در همه امور با سرعت در دست انجام است اظهار کرد: هر موضوع کلان مقیاس به امضاء ٣١ شهردار امضاء می‌شود.

نشست تخصصی فصلی معاونان هماهنگی امور عمرانی استانداران سراسر کشور با هدف مروری بر موضوعات گذشته و آینده در حوزه حقوقی، عمرانی و موارد مرتبط با انرژی‌های مرتبط با نحوه مدیریت شهری و روستایی کشور شامل ساختمان سبز (مدل ذخیره انرژی و سازگار با محیط زیست)، پدافند غیرعامل از امروز (چهارشنبه) در هتل سپیدار رشت آغاز شد.

در این نشست ۲ روزه، تفاهمنامه با دانشگاه گیلان با هدف آموزش نیروهای شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان، تفاهمنامه وزارت کشور با نظام مهندسی و تفاهمنامه‌ای برای بازسازی مرتبط با جنگ و مناطق محروم و ذخیره انرژی در ساخت و ساز منعقد می‌شود.

منبع ایرنا