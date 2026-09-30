مدیر منطقه پنج عملیات انتقال گاز، از بهره‌برداری چند پروژه زیرساختی، ایمنی و افزایش تاب‌آوری تأسیسات این منطقه همزمان با گرامیداشت هفته دفاع مقدس و روز ایمنی و آتش‌نشانی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - کرم گودرزی، مدیر منطقه ۵ عملیات انتقال گاز استان فارس، با تبریک هفته دفاع مقدس و روز ایمنی و آتش‌نشانی، از اجرای پروژه‌هایی با هدف افزایش تاب‌آوری تأسیسات و ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی در این منطقه خبر داد.

مدیر منطقه ۵ عملیات انتقال گاز استان فارس با اشاره به اهمیت مأموریت این منطقه در شبکه انتقال گاز کشور اظهار کرد: منطقه ۵ عملیات انتقال گاز به‌عنوان یکی از کریدور‌های اصلی انتقال گاز کشور، مسئولیت انتقال بیش از ۷۵ درصد گاز کشور را بر عهده دارد و از این رو، آمادگی کامل برای ورود به فصل سرد سال از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

او افزود: هرگونه اختلال در ارائه خدمات انتقال گاز می‌تواند بر تأمین انرژی در سطح کشور تأثیرگذار باشد؛ بنابراین تلاش کرده‌ایم با اجرای پروژه‌های زیرساختی و افزایش آمادگی عملیاتی، شرایط لازم برای استمرار و پایداری خدمات‌رسانی را فراهم کنیم.

مدیر منطقه ۵ عملیات انتقال گاز استان فارس درباره پروژه‌های افتتاح‌شده گفت: پروژه‌های افتتاح‌شده شامل پروژه فنی تأسیسات نورآباد ۳، نیروگاه خورشیدی اداره مرکزی، اصلاح و اجرای مجدد برق تأسیسات خاوران به‌عنوان یک شبکه اختصاصی برق و همچنین سیستم مانیتورینگ و کنترل تصویری ایستگاه‌های خنج و ارسنجان تا ایستگاه نورآباد است.

گودرزی با بیان اینکه مجموع اعتبار پروژه‌های اجراشده در سال جاری در این حوزه به بیش از ۱۳۰ میلیارد تومان رسیده است، تصریح کرد: از این میزان، بیش از ۸۰ میلیارد تومان مربوط به پروژه‌هایی است که امروز به بهره‌برداری رسید و پروژه‌های مهم دیگری نیز در دست اجراست که پس از تکمیل، به مدار بهره‌برداری خواهند رسید.

او هدف از اجرای این طرح‌ها را افزایش تاب‌آوری، ارتقای سطح آمادگی و بهبود کیفیت خدمات‌رسانی عنوان کرد و گفت: این پروژه‌ها را به مردم شریف استان فارس و کشور تقدیم می‌کنیم تا به‌عنوان خدمتگزاران مردم، بتوانیم در سالی که شرایط سختی پیش‌رو داریم، خدماتی شایسته‌تر و مطمئن‌تر ارائه کنیم.

آمادگی منطقه ۵ عملیات انتقال گاز برای شرایط بحرانی و بارش‌های جوی

مدیر منطقه ۵ عملیات انتقال گاز استان فارس در ادامه درباره آمادگی این منطقه برای مواجهه با شرایط بحرانی و پدیده‌های جوی نیز گفت: ما خود را برای شرایط بحرانی آماده کرده‌ایم و معتقدیم بحران‌ها در کنار تهدید، فرصت‌هایی برای افزایش آمادگی و ارتقای توان عملیاتی ایجاد می‌کنند.

او با اشاره به پیش‌بینی شرایط جوی و احتمال وقوع بارش‌های سنگین اظهار کرد: با همکاری سازمان هواشناسی و مدیریت بحران استان، هشدار‌ها و تمهیدات لازم مورد بررسی قرار گرفته و جلسات تخصصی در این زمینه برگزار شده است.

گودرزی ادامه داد: مشکلات و مخاطرات احتمالی ناشی از پدیده‌های جوی از جمله ال‌نینو شناسایی شده و برای سناریو‌های مختلف، برنامه عملیاتی تدوین و مانور‌های مرتبط نیز اجرا شده است.

او تأکید کرد: با توجه به اقدامات انجام‌شده، منطقه ۵ عملیات انتقال گاز برای مواجهه با شرایط سخت جوی و سایر شرایط بحرانی آمادگی لازم را دارد و تلاش می‌کنیم با برنامه‌ریزی و آمادگی کامل، این شرایط را نیز با موفقیت پشت سر بگذاریم.

درخواست از مردم برای صرفه‌جویی در مصرف انرژی

گودرزی با قدردانی از مردم استان فارس و دیگر نقاط کشور، از شهروندان خواست با مدیریت مصرف انرژی، صنعت گاز را در تأمین پایدار انرژی یاری کنند.

او گفت: از مردم شریف، فرهنگ‌مدار و عزیز استان فارس و همه هم‌وطنان درخواست می‌کنیم با صرفه‌جویی و مدیریت مصرف انرژی، به ما کمک کنند تا بتوانیم فصل سرد سال را با موفقیت پشت سر بگذاریم و از شرایط سخت پیش‌رو نیز به سلامت عبور کنیم.

گودرزی با اشاره به اهمیت ارتقای سطح ایمنی و آمادگی تأسیسات انتقال گاز اظهار کرد: همزمان با هفته دفاع مقدس و روز ایمنی و آتش‌نشانی، چند پروژه مهم با هدف افزایش ایمنی، پایداری و تاب‌آوری تأسیسات منطقه پنج عملیات انتقال گاز به بهره‌برداری رسید.

او افزود: این پروژه‌ها شامل احداث نیروگاه خورشیدی ۵۰ کیلووات اداره مرکزی، اصلاح و ایمن‌سازی خط تغذیه برق تأسیسات تقویت فشار گاز خاوران، اجرای سیستم F&G (اعلام و اطفای حریق و تشخیص نشت گاز) در تأسیسات تقویت فشار گاز نورآباد و نصب دوربین‌های مداربسته در تأسیسات تقویت فشار گاز خنج و ارسنجان است.

مدیر منطقه پنج عملیات انتقال گاز با بیان اینکه اجرای این طرح‌ها در راستای افزایش آمادگی و استمرار خدمات‌رسانی مطمئن انجام شده است، گفت: پایداری تأسیسات و ارتقای سطح ایمنی از اولویت‌های مهم منطقه پنج عملیات انتقال گاز است و اجرای این پروژه‌ها نقش مؤثری در افزایش ضریب اطمینان و آمادگی تأسیسات در شرایط مختلف خواهد داشت.

گودرزی خاطرنشان کرد: با توجه به نقش مهم منطقه پنج عملیات انتقال گاز در شبکه سراسری، تلاش می‌کنیم با اجرای طرح‌های زیرساختی، ایمنی و توسعه‌ای، زمینه استمرار انتقال پایدار گاز و ارائه خدمات مطلوب به مردم را فراهم کنیم.

برچسب ها: انتقال گاز ، استان فارس ، پروژه ، تاب آوری ، افتتاح
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