باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - محمد بن عبدالرحمن آل‌ثانی، نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه قطر بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم تروریستی اسرائیل را «جنایتکار جنگی» خواند و تاکید کرد که قطر با وجود شرایط پیچیده منطقه، همچنان به دیپلماسی و ایفای نقش میانجی برای دستیابی به صلح ادامه خواهد داد.

نخست‌وزیر قطر در گفت‌وگویی با پیرس مورگان، مجری انگلیسی، که شامگاه سه‌شنبه منتشر شد، در پاسخ به پرسشی درباره اقدامات رژیم تروریستی اسرائیل در نوار غزه گفت آنچه در غزه رخ می‌دهد، «جنایات جنگی» است و نخست‌وزیر این رژیم تروریستی مسئول آن است و «جنایتکار جنگی» محسوب می‌شود.

او توضیح داد که نتانیاهو با حمله به قطر تلاش می‌کند افکار عمومی را دستکاری کرده و آن را با واقعیت‌های جعلی گمراه کند. او افزود نخست‌وزیر رژیم تروریستی اسرائیل به جای بررسی رفتار خود و کابینه‌اش، تقصیر‌ها را متوجه دیگران می‌کند و تلاش دارد اقدامات خودش را به دیگران نسبت دهد.

نخست‌وزیر قطر بار دیگر حمله رژیم تروریستی اسرائیل به دوحه در سال گذشته را محکوم کرد و گفت: «در حالی که برای پیشبرد پیشنهاد ترامپ تلاش می‌کردیم، هدف حمله اسرائیل قرار گرفتیم. این اقدام غیرقابل قبول و محکوم بود. حمله به میانجی‌ها اتفاقی خطرناک است که در طول جنگ‌های تاریخ بی‌سابقه بوده است. نتانیاهو با حمله به قطر از خط قرمز عبور کرد، همان‌طور که پیش از این نیز از خطوط قرمز دیگری عبور کرده بود.»

جنگ و میانجیگری

نخست‌وزیر قطر در بخش دیگری از این گفت‌و‌گو گفت کشورش بار‌ها درباره پیامد‌های جنگ هشدار داده بود؛ جنگی که آثار آن از ایران و منطقه فراتر رفته و اقتصاد جهانی را نیز تحت تاثیر قرار داده است.

او اعلام کرد قطر برای یافتن راه‌حل‌های دیپلماتیک و با هماهنگی واشنگتن، در تلاش برای دستیابی به توافق میان آمریکا و ایران، از هیچ تلاشی دریغ نکرد، اما این تلاش‌ها به نتیجه نرسید.

آل ثانی گفت ایفای نقش میانجی آسان نبوده، اما در عین حال معتقد است دیپلماسی پشت در‌های بسته موثرترین راه برای پیشبرد مذاکرات است.

او گفت: «ما تلاش می‌کنیم تمام توان خود را به کار بگیریم تا بهترین توصیه را به دولت آمریکا درباره چگونگی دستیابی به راه‌حل ارائه دهیم و همین کار را درباره ایرانی‌ها نیز انجام می‌دهیم.»

سه پرونده برای کاهش تنش

نخست‌وزیر قطر بر اهمیت رسیدگی به سه پرونده برای کاهش تنش و پایان دادن به جنگ تأکید کرد.

نخستین پرونده، دستیابی به توافقی در موضوع هسته‌ای است که هم رضایت آمریکا و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را تأمین کند و هم حق ایران برای استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای را تضمین و تحریم‌ها علیه این کشور را لغو کند.

وی پرونده دوم را آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز دانست و گفت توافق درباره این موضوع باید بر اساس قوانین بین‌المللی باشد و منطقه را نیز دربرگیرد.

پرونده سوم نیز به اصلاح ترتیبات امنیتی منطقه، از جمله کشور‌های عضو شورای همکاری خلیج فارس و ایران، مربوط است.

نخست‌وزیر قطر در این باره گفت: «این اتفاق بدون گفت‌و‌گو میان ایران و کشور‌های خلیج فارس و تعیین اصولی برای روابط حسن همجواری رخ نخواهد داد. این اصول باید شامل عدم مداخله در امور یکدیگر و عدم تجاوز به یکدیگر باشد.»

او توضیح داد هدف، ایجاد منطقه‌ای با منافع مشترک است که همه کشور‌ها در حوزه‌های انرژی، اقتصاد، تجارت و کسب‌وکار با یکدیگر همکاری کنند تا منطقه بتواند ظرفیت‌های خود را شکوفا کند.

وی افزود: «این همواره پیام ما به آنها بوده است که همه ما به‌عنوان یک منطقه به آینده نگاه می‌کنیم و اگر در طرف مقابل شریکی برای ایجاد ترتیبات امنیتی وجود داشته باشد که زندگی همه را در صلح و در کنار یکدیگر تضمین کند، دست خود را به سوی او دراز می‌کنیم.»

مذاکره با ایرانی‌ها

نخست‌وزیر قطر در پاسخ به پرسشی درباره آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای، رهبر معظم ایران و روند مذاکرات با ایرانی‌ها، توضیح داد که مقام‌های قطری هیچ ارتباط مستقیمی با رهبر ایران نداشته‌اند.

او گفت: «هر آنچه از تعامل با مقام‌های ایرانی دریافت می‌کنیم، پس از تایید رهبر عالی ایران نیز بررسی می‌شود؛ دست‌کم این چیزی است که به ما گفته شده است.»

وی همچنین تأکید کرد ارتباطات از طریق کانال‌های رسمی و به شکل موثر در جریان است و رئیس‌جمهور، وزیر امور خارجه و شورای عالی امنیت ملی ایران، سه نهادی هستند که نماینده ایران محسوب می‌شوند.

درخصوص ارتباط با دولت آمریکا نیز نخست‌وزیر قطر در کمال تعجب ادعا کرد دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، «همیشه بسیار پاسخگو و به‌شکلی مثبت درگیر موضوع بوده است، به‌ویژه هر زمان که فرصت واقعی برای دیپلماسی وجود داشته است».

منبع: الجزیره