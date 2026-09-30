مدت هاست که اجرای طرح‌های تشخیصی درمانی در بیمارستان خاتم الانبیا شوشتر معطل مانده که گلایه شهروندان لزوم شتاب بخشی در این خصوص را می‌طلبد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ ساسان ناصری زاده - در نبود امکانات تشخیصی و درمانی از جمله آنژیوگرافی، سی‌تی‌اسکن و ام‌آر‌آی در بیمارستان خاتم‌الانبیا (ص) شوشتر که موجب شده برخی مردم برای درمان به خارج از شهرستان مراجعه کنند، گلایه شهروندان را برانگیخته است؛ لذا این موضوع را از مسئولان پیگیری کردیم.

دکتر سجاد علیزاده رئیس دانشگاه علوم پزشکی شوشتر با اشاره به اهمیت توسعه خدمات تخصصی و فوق‌تخصصی در شهرستان، گفت: راه‌اندازی هرچه سریع‌تر این بخش‌ها می‌تواند نقش مؤثری در افزایش دسترسی مردم به خدمات تشخیصی و درمانی تخصصی، کاهش هزینه‌های بیماران و جلوگیری از مراجعه آنان به مراکز درمانی خارج از شهرستان داشته باشد.

او افزود: تکمیل و بهره‌برداری از پروژه‌های تشخیصی و درمانی از اولویت‌های دانشکده علوم پزشکی شوشتر است و این موضوع با جدیت در حال پیگیری است.

وحید خندانی، رئیس دادگستری شهرستان شوشتر، با تأکید بر اهمیت سلامت به‌عنوان یکی از حقوق اساسی شهروندان، اظهار کرد: دستگاه قضایی شهرستان آمادگی دارد در چارچوب وظایف قانونی خود، برای رفع موانع حقوقی و تسهیل روند تکمیل پروژه‌های حوزه سلامت همکاری و همراهی لازم را داشته باشد.

او ادامه داد: توسعه زیرساخت‌های سلامت و فراهم شدن امکان دسترسی مردم به خدمات درمانی باکیفیت، از مصادیق حقوق عمومی است و دستگاه قضایی در کنار مجموعه بهداشت و درمان، برای تحقق این هدف همکاری خواهد کرد.

برچسب ها: علوم پزشکی ، ام آر آی
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