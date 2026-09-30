باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - سلمان اسحاقی سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا مجلس برای بیماران خاص تقاضای ۱۶ همت بودجه مستقل کرده است؟، گفت: آن ۱۶ همتی که آقای قالیباف اعلام کرد که در بودجه سال ۱۴۰۵ آمده است نباید از سرجمع بیمه سلامت کم شود چون اعتبار بیمه سلامت در بودجه دیده شده و فارغ از آن، ما ۱۶ همت برای بیماران صعبالعلاج گذاشتیم.
نماینده مردم قائنات در مجلس بیان کرد: متأسفانه این را باید بگویم در ۱۶ همتی که دیده شده، تورم در آن دیده نشده است یعنی ما ۱۶ همت را قبل از بحران گرانی داروهای بیماران صعبالعلاج دیدیم که آن هم با تذکر رئیس مجلس به آن ورود شد و الان نزدیک به ۵۰ درصد از این ۱۶ همت تخصیص پیدا کرده، اما از آنجا که تورم دارویی در این ۱۶ همت دیده نشده، این ۱۶ همت هیچ تأثیری نمیتواند در تأمین داروهای بیماران صعبالعلاج داشته باشد.
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس درباره اینکه رئیس سازمان غذا و دارو گفته که ۵۰۰ میلیون دلار از منابع ارز ترجیحیشان از بودجه حذف شده است، گفت: وقتی صحبت از نظام سلامت میکنیم، باید بدانیم که مخاطب ما نباید وزارت بهداشت باشد بلکه مخاطب ما باید دولت باشد، اما چرا از آن سهونیم میلیارد دلاری که در بودجه از محل کالاهای اساسی گذاشتیم، ۵۰۰ میلیون دلار آن کم شده است؟؛ البته نکته جالب این است که این منابع ارزی بر مبنای تورم افزایش پیدا نکرده که هیچ، کم هم شده است.
اسحاقی تصریح کرد: سازمان غذا و دارو با همین ۳ میلیارد دلاری که دارد، چرا نمیرود ارزیابی کند چراکه ارز ۲۸۵۰۰ تومانی برای واردات دارو میدهند در صورتی که ارز ۲۳۵ هزار تومان است، اما چرا با تأمین ارز و تخصیصی که داشتیم، ما روزبهروز شاهد افزایش قیمتهای دارو در کشور هستیم؟
این نماینده مجلس میگوید ما در کشور هم کمبود دارو و هم افزایش قیمت دارو داریم البته کمبود دارو را میتوانیم بهدلیل تحریم توجیه کنیم، اما داروهای وارداتی با آنکه ارز دولتی میگیرند چرا افزایش قیمت دارند؟، لذا بهتر است که آقای دکتر پیرصالحی رئیس سازمان غذا و دارو جوابگوی این موضوع باشد.
نماینده مردم قائنات در مجلس با بیان اینکه مطالبه ما از دولت این است که چرا ۵۰۰ میلیون دلار کم شد؟، بیان کرد: با توجه به گفته آقای پیرصالحی مبنی براینکه بیش از یکونیم میلیارد دلار ارز تخصیص پیدا کرده، مطالبه ما از رئیس سازمان غذا و دارو این است پس چرا شاهد گرانی افسارگسیخته در حوزه دارو، مخصوصاً داروهای وارداتی هستیم؟.
اسحاقی گفت: نکته جالبتر این است که چرا دولت از اهرمی به نام صلیب سرخ برای واردات دارو استفاده نمیکند.
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس بیان کرد: متأسفانه بعضی از متولیان مصونیت پیدا کردند و در یک کنجی نشستهاند و پاسخگو نیستند. چرا آقای انصاری معاون حقوقی رئیسجمهور، پیگیریهای حقوقی از سازمانهای حقوق بشری و صلیب سرخ برای تأمین دارو در کشور را انجام نمیدهد؟
نماینده مردم قائنات در مجلس اظهار کرد: آقای پزشکیان باید پاسخگوی عملکرد معاونانش باشد. معاون حقوقی که در این برهه از زمان هیچ خروجی ندارد و سکوت کرده، یعنی هیچ نتیجه و عملکردی ندارد لذا چه اصراری داریم که این شخص در این سمت باشد. البته بنده اصلا با ایشان ارتباطی ندارم، اما وقتی رصد میکنم، از معاون حقوقی رئیسجمهور و معاون حقوق بشر رئیس قوه قضاییه، پیگیریهای حقوقی نمیبینیم.
اسحاقی گفت: من چون دکترای حقوق دارم میگویم پیگیریهای حقوقی ما از مجامع حقوق بشری و صلیب سرخ میتواند خروجی داشته باشد، اما چرا ما فکر میکنیم که آنجا هم آمریکا نفوذ دارد؟؛ البته اگر آمریکا در آنجا نفوذ دارد باز شما بروید بعد بگویید بهدلیل نفوذ آمریکا ما نتوانستیم، اما ما هیچ اقدامی نمیکنیم و بعد میگوییم اگر اقدام کنیم آمریکا در آنجا نفوذ دارد لذا به کارهای روزمره خودمان ادامه میدهیم.