مسئول منطقه حفاظت‌شده میشداغ، از شناسایی سه نفر پیش از اقدام به شکار و توقیف دو قبضه تفنگ بادی در جریان گشت و کنترل مأموران یگان حفاظت در این منطقه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ ساسان ناصری زاده - صادق یاسری‌اصل مسئول منطقه حفاظت‌شده میشداغ، از شناسایی سه نفر پیش از اقدام به شکار و توقیف دو قبضه تفنگ بادی در جریان گشت و مدیریت مأموران یگان حفاظت در این منطقه خبر داد.

او افزود: این گشت حفاظتی هفتم مهرماه ۱۴۰۵ با هدف اجرای برنامه‌های حفاظتی و پیشگیری از تخلفات شکار و صید، با حضور مسئول منطقه حفاظت‌شده میشداغ و مأموران یگان حفاظت در محدوده این منطقه انجام شد.

یاسری‌اصل اضافه کرد: در جریان گشت و کنترل، یک دستگاه خودروی سواری با سه سرنشین مشاهده و متوقف شد که پس از بازرسی خودرو، دو قبضه تفنگ بادی از داخل آن کشف و ضبط شد.

مسئول منطقه حفاظت‌شده میشداغ گفت: با هوشیاری و اقدام به‌موقع مأموران یگان حفاظت، افراد مذکور پیش از آغاز هرگونه اقدام به شکار شناسایی شدند و از وقوع تخلف جلوگیری به عمل آمد.

او ادامه داد: پس از شناسایی افراد، تذکرات لازم به آنان ارائه و از ورود و ادامه حضور آنان در محدوده منطقه حفاظت‌شده جلوگیری شد و افراد مذکور به خارج از منطقه هدایت شدند.

یاسری‌اصل با تأکید بر استمرار گشت و کنترل در منطقه حفاظت‌شده میشداغ یادآور شد: مأموران یگان حفاظت با هدف پیشگیری از شکار و صید غیرمجاز و حفاظت از گونه‌های جانوری، گشت‌های مستمر خود را در محدوده منطقه ادامه خواهند داد.

برچسب ها: منطقه محافظت شده میشداغ ، دستگیری شکارچی
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