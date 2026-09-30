شرکت توزیع نیروی برق گیلان اعلام کرد: ۱۴ دستگاه استخراج رمز ارز (ماینر) در ۳ واحد مسکونی شهرستان تالش شناسایی، کشف و ضبط شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در راستای تداوم طرح‌های ضربتی مقابله با انشعابات غیرمجاز و پدیده‌ی قاچاق انرژی، طی یک عملیات هماهنگ، ۱۴ دستگاه استخراج رمز ارز (ماینر) در شهرستان تالش شناسایی، کشف و ضبط شد.

این عملیات که در ادامه سیاست‌های کلان شرکت توزیع برق گیلان برای صیانت از حقوق شهروندان و حفظ پایداری شبکه برق انجام شد، با هوشیاری کارشناسان این شرکت و رصد دقیق میدانی آغاز شد. پس از احراز شواهد و تأیید فعالیت غیرقانونی این مراکز، با اخذ دستور قضایی و همکاری ویژه پلیس آگاهی و پرسنل حراست، عملیات پاکسازی در ۳ واحد مسکونی به‌طور همزمان اجرایی شد.

بر اساس این گزارش، در جریان بازرسی از این اماکن، مجموعا ۱۴ دستگاه ماینر فعال کشف شد که (به تفکیک در سه واحد مسکونی) به صورت غیرمجاز به شبکه توزیع برق متصل شده بودند.

مالکان این مراکز که با اقدامات خود ضمن استفاده غیرقانونی از برق یارانه‌ای، موجب تضعیف پایداری شبکه و افزایش فشار بر تجهیزات توزیع برق شده بودند، علیرغم مقاومت در برابر مأموران انتظامی و تیم عملیاتی، با اقدام قاطع نیرو‌های امنیتی و انتظامی دستگیر و پس از تشکیل پرونده قضایی جهت سیر مراحل قانونی به بازداشتگاه پلیس منتقل شدند.

تأکید بر تداوم مقابله با سوءاستفاده از منابع ملی

شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان ضمن تقدیر از تعامل اثربخش دستگاه قضایی و نیروی انتظامی در این عملیات، تأکید می‌کند که برخورد با مراکز غیرمجاز استخراج رمز ارز به دلیل آسیب‌های جدی به شبکه و تحمیل خسارت به بیت‌المال، با جدیت و قاطعیت ادامه خواهد یافت. پیشتر نیز در راستای برنامه‌های راهبردی مدیریت مصرف و پیشگیری از ناترازی شبکه، طرح‌های مشابهی در امور‌های مختلف توزیع برق استان از جمله مانور‌های جهادی «مهتاب» با هدف شناسایی انشعابات غیرمجاز و مقابله با متخلفین اجرا شده است.

این شرکت بار دیگر اعلام می‌دارد که حفظ حقوق شهروندان در برخورداری از برق پایدار و باکیفیت، اولویت اصلی بوده و هیچگونه مماشاتی با افرادی که با استفاده از دستگاه‌های ماینر غیرقانونی، حقوق عامه را تضییع می‌کنند، صورت نخواهد گرفت.

همچنان از شهروندان درخواست می‌شود در صورت مشاهده فعالیت غیرقانونی دستگاه‌های استخراج رمز ارز، مراتب را از طریق سامانه پیامکی ۳۰۰۰۵۱۲۱ گزارش دهند. گزارش‌دهندگان در صورت احراز صحت اطلاعات، از پاداش نقدی با حفظ محرمانگی هویت برخوردار خواهند شد.

منبع: روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق گیلان