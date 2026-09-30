انتشار چند کلیپ از افرادی که خود را معلم معرفی کرده و از استعفای خود به دلیل حقوق پایین و نارضایتی شغلی خبر داده‌اند، پرسش‌هایی را در فضای مجازی مطرح کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - در روز‌های اخیر انتشار ویدئو‌هایی از افرادی که خود را معلم معرفی می‌کنند و از تصمیم خود برای استعفا از آموزش‌وپرورش می‌گویند، بار دیگر موضوع حقوق، شرایط کاری و رضایت شغلی معلمان را به فضای رسانه‌ای آورده است.

حمیدرضا قائم‌پناه کارشناس آموزش‌وپرورش در این‌باره اظهار کرد: پیگیری‌ها نشان می‌دهد تعداد افرادی که در این کلیپ‌ها از استعفا صحبت کرده‌اند، حتی به تعداد انگشتان دست نیز نمی‌رسد و نمی‌توان بر اساس چنین نمونه محدودی از «سونامی استعفای معلمان» سخن گفت.

وی افزود: بر اساس بررسی‌هایی که انجام شده، عمده این افراد با مسائلی در کمیته‌های انضباطی مواجه بوده‌اند و استعفای آنها لزوماً آن‌گونه که در فضای رسانه‌ای روایت شده، ناشی از حقوق پایین یا نارضایتی معیشتی نبوده است.

آیا هر استعفایی، نشانه نارضایتی معیشتی است؟
این کارشناس آموزش‌وپرورش با اشاره به تفاوت میان یک استعفای فردی و یک روند فراگیر گفت: برخی از افرادی که در این کلیپ‌ها خود را معلم معرفی کرده‌اند نیز اساساً معلم نبوده‌اند و انتشار چند ویدئو باعث شده تصویری گسترده‌تر از واقعیت شکل بگیرد.

به گفته قائم‌پناه، نمی‌توان صرف انتشار چند کلیپ در شبکه‌های اجتماعی را نشانه شکل‌گیری یک موج گسترده در میان معلمان دانست و برای بررسی چنین ادعایی باید اطلاعات دقیق‌تری درباره تعداد استعفاها، سابقه شغلی افراد و دلایل واقعی خروج آنها از آموزش‌وپرورش وجود داشته باشد.

مطالبات واقعی معلمان را نباید پشت کلیپ‌ها گم کرد
اما ماجرا از نگاه این کارشناس آموزش‌وپرورش تنها به رد ادعای «سونامی استعفا» ختم نمی‌شود. او تأکید دارد که وجود نداشتن یک موج گسترده استعفا به معنای نبود مشکل در وضعیت معیشتی و شغلی معلمان نیست.

قائم‌پناه با اشاره به مطالبات معلمان گفت: معلمی که سال‌ها با تبعیض و بی‌عدالتی مواجه بوده، همچنان با وجود گلایه‌ها و مطالبات خود در مدرسه مانده و مسئولیت کلاس و دانش‌آموزان را رها نکرده است.

وی ادامه داد: معلمان در دوره‌های دشواری مانند همه‌گیری کرونا و همچنین شرایط جنگی نیز در کنار دانش‌آموزان و مدرسه حضور داشته‌اند و نباید مطالبات صنفی و معیشتی آنان را نادیده گرفت.

معلم می‌تواند معترض باشد، اما کلاس را رها نکند
به گفته قائم‌پناه، اعتراض به وضعیت معیشتی و مطالبه عدالت در پرداخت، منافاتی با مسئولیت‌پذیری معلم ندارد. معلم می‌تواند از حقوق، شرایط کاری و وضعیت اقتصادی خود گلایه داشته باشد، اما در عین حال مسئولیت حرفه‌ای خود را نیز دنبال کند.

وی معتقد است همین تفکیک اهمیت دارد؛ زیرا اگر هر مطالبه واقعی معلمان با چند کلیپ و روایت اغراق‌آمیز در فضای مجازی گره بخورد، اصل مسئله ممکن است در میان هیاهوی رسانه‌ای دیده نشود.
«نباید مطالبه واقعی معلم قربانی روایت جعلی شود»

این کارشناس آموزش‌وپرورش تأکید کرد: معلم حق دارد درباره وضعیت معیشتی، عدالت در پرداخت‌ها و شرایط کاری خود مطالبه‌گری کند و این مطالبات باید جدی گرفته شود.

قائم‌پناه افزود: نباید اجازه داد عده‌ای از مطالبات واقعی معلمان برای ساختن روایتی جعلی استفاده کنند و با چند کلیپ، تصویر «موج استعفای معلمان» را به جای واقعیت بنشانند.

آموزش‌وپرورش هم باید صدای معلم را بشنود
در نهایت، مسئله استعفای معلمان را نمی‌توان تنها با چند ویدئو در شبکه‌های اجتماعی سنجید. اگر ادعایی درباره افزایش استعفا یا خروج معلمان از آموزش‌وپرورش مطرح می‌شود، باید با آمار رسمی و قابل بررسی درباره تعداد استعفاها، بازنشستگی‌ها، ترک خدمت و دلایل خروج نیرو‌ها سنجیده شود.

از سوی دیگر، حتی اگر ادعای شکل‌گیری موج استعفا تأیید نشود، مطالبات معلمان درباره معیشت، عدالت پرداخت و شرایط کاری همچنان موضوعی مستقل و قابل بررسی است؛ موضوعی که به گفته قائم‌پناه، دستگاه‌های متولی باید آن را جدی بگیرند.

آنچه در این میان اهمیت دارد، فاصله گرفتن از دو روایت افراطی است؛ نه می‌توان با چند کلیپ، از استعفای گسترده معلمان سخن گفت و نه می‌توان با رد این کلیپ‌ها، گلایه‌های واقعی جامعه معلمان را نادیده گرفت. واقعیت آموزش‌وپرورش را باید در مدرسه و میان میلیون‌ها ساعت تدریس، حضور معلمان و مطالبات حرفه‌ای و معیشتی آنان جست‌و‌جو کرد.

منبع: خبرگزاری فارس

برچسب ها: رضایت شغلی ، آموزش و پرورش
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳۷
در انتظار بررسی: ۸
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۱۲ ۰۸ مهر ۱۴۰۵
من با 6سال سابقه کار و زن و یه بچه دریافتیم 21میلیونه بعد ظهر تا شب مجبورم برای کرایه خونه رو ماشین کار کنم اون وقت انتظار دارید وجدان برای درس دادن داشته باشم
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۷ ۰۸ مهر ۱۴۰۵
راه حل اساسی اینه

معلمی حق التدریسی با دریافت کارت تخفیف و امتیاز معلمی از بین افراد شاغل موفق در تمام مشاغل ، گزینش بشن

هم کرامت معلم حفظ میشه
هم معلمی شغل محسوب نمیشه بلکه نوعی رتبه و امتیاز اجتماعی برای افراد موفق تعلق میگیره

نسل جدیدمون هم با تمام مشاغل از طریق این معلمان شاغل ، اشنا میشن

بعد ۱۲ سال تحصیل فرزند ایرانی وارد بازار کار میشه نه علاف تو کلاسها کنکور

نسل جدید ب معلمان دست پنبه ی و دست ب خودکار و کتاب نیاز ندارند
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۵ ۰۸ مهر ۱۴۰۵
اگه بگن با ده میلیونم میان سرکار ، خودم معلمم ولی معلما دنبال پول نیستن وگرنه این وضعشون نبود
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۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۰ ۰۸ مهر ۱۴۰۵
شغل معلم شغل انبیاست و هیچ معلم واقعی حاضر نیست که پا روی این ارزشها بزاره . مقام و مرتبت معلم بسیار بالا و قابل احترام است. اگر کلیپی در این خصوص دست بدست شود شک نکنید این ها معلم واقعی نیستند و میخواهند جایگاه معلم را خراب کنند البته از مسوولین ذیربط در آموزش و پرورش هم تمنا داریم شرایط معلمین را بهتر درک کنند و ان شاءالله این حربه دشمن هم با وجهه خراب کردن جایگاه و شان و منزلت معلمین شکست خواهد خورد و ایران همیشه سربلند و پیروز خواهد بود.
۱۶
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۲ ۰۸ مهر ۱۴۰۵
چیکار کنن؟؟
سه ماه بیکارن

۶ ماه هم توکلاس باشن ففط کتاب وتزریق میکنن ب ذهن فرزندان ایرانی

این شد معلمی؟؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۹ ۰۸ مهر ۱۴۰۵
انبیا خودشون شغل داشتن
کشاورز یا دامدار یا نجار ... بودن

پس معلمی شغل نیس

رتبه و مقامی هس ک یک فرد بعد مهارت روحی و معنوی پیدا میکنه ک کنارش میتونه اموزه ها علمی ‌..‌ یاد بده

معلمی باید از بین افراد شاغل گزینش بشه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۹ ۰۸ مهر ۱۴۰۵
ما رو ببرین جاشون
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۷ ۰۸ مهر ۱۴۰۵
شما اگه می خواستی میومدی تا تجربه نکردی نگو میام
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۸ ۰۸ مهر ۱۴۰۵
حقوق معلم واقعا کمه ! باید یکبار برای همیشه این وضعیت حل بشه .در پرداخت های حقوق کارمندان عدالت نیست و تبعیض و تفاوت زیادی است .
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۱۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۲ ۰۸ مهر ۱۴۰۵
سه ماه افتاب میگیرن ا
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۰ ۰۸ مهر ۱۴۰۵
استعفا رو نمیدونم
ولی حقوقشون چنگی به دل نمیزنه
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۱۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۳ ۰۸ مهر ۱۴۰۵
درنحوه پرداخت ها حقوق به کارکنان ومعلمان و همچنین قشر بازنشسته که سی سال زحمت کشیده برابر عدالت و شفافیت مد نظر و رسیدگی بعمل آید .
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۹
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Iran (Islamic Republic of)
بنده خدا
۱۳:۲۱ ۰۸ مهر ۱۴۰۵
معلمی شغل انبیا پس همش الکی بود اینا بیشترشان دنبال پول و تعطیلی های تابستان و سختی کم کار بودن ای خدا
۱۸
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۶ ۰۸ مهر ۱۴۰۵
استعفا بدید بهتر ما متقاضی شغل معلمی هستیم
۲۹
۲۳
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Iran (Islamic Republic of)
مجتبی یگانه
۱۴:۱۷ ۰۸ مهر ۱۴۰۵
تا تو بری جاشو پر کنی چندین سال وقت میبره و فاتحه چندین سال از دانش آموزا خوندس
Hong Kong
ناشناس
۱۵:۰۲ ۰۸ مهر ۱۴۰۵
چقدر زشت
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۶ ۰۸ مهر ۱۴۰۵
منم
ب خدا

از بیکاری بهتره
منو از گزینش مصاحبه رد کردن دو دهه قبل بعد قبولی تو کنکور در دو رشته تربیت معلم هم زبان و هم ریاضی

ب خدا
علاقه داشتم
و دارم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۰ ۰۸ مهر ۱۴۰۵
شما تحمل ۱۰ تا دانش آموزم نداری ،ضمنا آدمی که پول ندیده اینو میگه وگرنه این حقوق خرج رفت و آمده
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۵ ۰۸ مهر ۱۴۰۵
در شرایط سخت اقتصادی عقل سلیم و منطق حداقلی حکم میکنه که انسان شغل خودش رو با هر سختی که داره حفظ کنه تا همون حقوق کم رو هم از دست نده. این نمایش استعفا نشون میده که به احتمال بالا این افراد از یک جایی ساپورت مالی شدن و در واقع پشتشون گرم شده به پول بیشتر از دسترنج شرافتمندانه معلمی
۱۸
۲۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۷ ۰۸ مهر ۱۴۰۵
به خدا خانه نشینی شدم از دست افغانی‌ها کارم ساختمانی نه من مردم همه کار زندگی از دست مردم ایرانی گرفته که داد مردم درآمده يک روز کار ده روز بیکار
Iran (Islamic Republic of)
هستی
۱۳:۰۳ ۰۸ مهر ۱۴۰۵
معلم تو جامعه ایران خیلی زیاده!حالا هرکی خواست میتونه بره و جایگزینش بیاد سر کار هیچ جای نگرانی نیست😉
۲۱
۲۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۱ ۰۸ مهر ۱۴۰۵
انقدر جوان با انگیزه قانع باسواد و بیکار هستن که فورا میتونن جایگزین بشن و عملکرد بسیار بهتری نسبت به این اشخاص پروژه بگیر داشته باشن
۱۷
۲۵
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Hong Kong
ناشناس
۱۵:۰۳ ۰۸ مهر ۱۴۰۵
چقدر زشت خجالت بکشید
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۱۱ ۰۸ مهر ۱۴۰۵
اوضاع چقد خرابه
که تو برای این شغل میمیری
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۳ ۰۸ مهر ۱۴۰۵
زودتر استعفا بدید، بچه های مردم دنبال استخدامند
برید مدارس و مراکز هیات امنایی پول دربیارید !
۲۲
۲۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۲ ۰۸ مهر ۱۴۰۵
چرا باید بین ادارات دولتی اینقدر تفاوت حقوقی وجود داشته باشه؟؟؟؟
به عنوان مثال کارمند بانک و معلمین
چرا ؟؟؟
۴
۳۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۶ ۰۸ مهر ۱۴۰۵
واسه ابن نصف سال تعطیل هستن
۱۲
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