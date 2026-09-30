باشگاه خبرنگاران جوان - در روزهای اخیر انتشار ویدئوهایی از افرادی که خود را معلم معرفی میکنند و از تصمیم خود برای استعفا از آموزشوپرورش میگویند، بار دیگر موضوع حقوق، شرایط کاری و رضایت شغلی معلمان را به فضای رسانهای آورده است.
حمیدرضا قائمپناه کارشناس آموزشوپرورش در اینباره اظهار کرد: پیگیریها نشان میدهد تعداد افرادی که در این کلیپها از استعفا صحبت کردهاند، حتی به تعداد انگشتان دست نیز نمیرسد و نمیتوان بر اساس چنین نمونه محدودی از «سونامی استعفای معلمان» سخن گفت.
وی افزود: بر اساس بررسیهایی که انجام شده، عمده این افراد با مسائلی در کمیتههای انضباطی مواجه بودهاند و استعفای آنها لزوماً آنگونه که در فضای رسانهای روایت شده، ناشی از حقوق پایین یا نارضایتی معیشتی نبوده است.
آیا هر استعفایی، نشانه نارضایتی معیشتی است؟
این کارشناس آموزشوپرورش با اشاره به تفاوت میان یک استعفای فردی و یک روند فراگیر گفت: برخی از افرادی که در این کلیپها خود را معلم معرفی کردهاند نیز اساساً معلم نبودهاند و انتشار چند ویدئو باعث شده تصویری گستردهتر از واقعیت شکل بگیرد.
به گفته قائمپناه، نمیتوان صرف انتشار چند کلیپ در شبکههای اجتماعی را نشانه شکلگیری یک موج گسترده در میان معلمان دانست و برای بررسی چنین ادعایی باید اطلاعات دقیقتری درباره تعداد استعفاها، سابقه شغلی افراد و دلایل واقعی خروج آنها از آموزشوپرورش وجود داشته باشد.
مطالبات واقعی معلمان را نباید پشت کلیپها گم کرد
اما ماجرا از نگاه این کارشناس آموزشوپرورش تنها به رد ادعای «سونامی استعفا» ختم نمیشود. او تأکید دارد که وجود نداشتن یک موج گسترده استعفا به معنای نبود مشکل در وضعیت معیشتی و شغلی معلمان نیست.
قائمپناه با اشاره به مطالبات معلمان گفت: معلمی که سالها با تبعیض و بیعدالتی مواجه بوده، همچنان با وجود گلایهها و مطالبات خود در مدرسه مانده و مسئولیت کلاس و دانشآموزان را رها نکرده است.
وی ادامه داد: معلمان در دورههای دشواری مانند همهگیری کرونا و همچنین شرایط جنگی نیز در کنار دانشآموزان و مدرسه حضور داشتهاند و نباید مطالبات صنفی و معیشتی آنان را نادیده گرفت.
معلم میتواند معترض باشد، اما کلاس را رها نکند
به گفته قائمپناه، اعتراض به وضعیت معیشتی و مطالبه عدالت در پرداخت، منافاتی با مسئولیتپذیری معلم ندارد. معلم میتواند از حقوق، شرایط کاری و وضعیت اقتصادی خود گلایه داشته باشد، اما در عین حال مسئولیت حرفهای خود را نیز دنبال کند.
وی معتقد است همین تفکیک اهمیت دارد؛ زیرا اگر هر مطالبه واقعی معلمان با چند کلیپ و روایت اغراقآمیز در فضای مجازی گره بخورد، اصل مسئله ممکن است در میان هیاهوی رسانهای دیده نشود.
«نباید مطالبه واقعی معلم قربانی روایت جعلی شود»
این کارشناس آموزشوپرورش تأکید کرد: معلم حق دارد درباره وضعیت معیشتی، عدالت در پرداختها و شرایط کاری خود مطالبهگری کند و این مطالبات باید جدی گرفته شود.
قائمپناه افزود: نباید اجازه داد عدهای از مطالبات واقعی معلمان برای ساختن روایتی جعلی استفاده کنند و با چند کلیپ، تصویر «موج استعفای معلمان» را به جای واقعیت بنشانند.
آموزشوپرورش هم باید صدای معلم را بشنود
در نهایت، مسئله استعفای معلمان را نمیتوان تنها با چند ویدئو در شبکههای اجتماعی سنجید. اگر ادعایی درباره افزایش استعفا یا خروج معلمان از آموزشوپرورش مطرح میشود، باید با آمار رسمی و قابل بررسی درباره تعداد استعفاها، بازنشستگیها، ترک خدمت و دلایل خروج نیروها سنجیده شود.
از سوی دیگر، حتی اگر ادعای شکلگیری موج استعفا تأیید نشود، مطالبات معلمان درباره معیشت، عدالت پرداخت و شرایط کاری همچنان موضوعی مستقل و قابل بررسی است؛ موضوعی که به گفته قائمپناه، دستگاههای متولی باید آن را جدی بگیرند.
آنچه در این میان اهمیت دارد، فاصله گرفتن از دو روایت افراطی است؛ نه میتوان با چند کلیپ، از استعفای گسترده معلمان سخن گفت و نه میتوان با رد این کلیپها، گلایههای واقعی جامعه معلمان را نادیده گرفت. واقعیت آموزشوپرورش را باید در مدرسه و میان میلیونها ساعت تدریس، حضور معلمان و مطالبات حرفهای و معیشتی آنان جستوجو کرد.
منبع: خبرگزاری فارس