در ادامه روند رسیدگی، ارزیابی و پرداخت خسارت به خودرو‌های آسیب‌دیده از جنگ‌های ۱۲ روزه و رمضان، تا ۵ مهر ۱۴۰۵، بیش از ۴۴.۵۸۱ هزار میلیارد ریال خسارت به زیان‌دیدگان پرداخت شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - در بخش مربوط به جنگ ۴۰ روزه، از ۳۸ هزار و ۷۴۸ فقره خسارت اعلام‌شده، ۳۶ هزار و ۲۱۵ فقره ارزیابی شده و خسارت ۳۳ هزار و ۱۳۶ فقره به مبلغ ۴۰ هزار و ۲۶۴ میلیارد ریال پرداخت شده است.
همچنین در ارتباط با جنگ ۱۲ روزه، خسارت ۴ هزار و ۵۲۵ دستگاه خودرو به مبلغ ۴ هزار و ۳۱۷ میلیارد ریال پرداخت شده است.

این گزارش می‌افزاید، فرآیند رسیدگی، ارزیابی و پرداخت خسارت به خودرو‌های آسیب‌دیده در مناطق مختلف کشور همچنان ادامه دارد و اقدامات لازم برای تسریع در تعیین تکلیف پرونده‌های باقی‌مانده در حال انجام است.

منبع: بیمه مرکزی 

برچسب ها: بیمه مرکزی ، خودرو
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