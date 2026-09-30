باشگاه خبرنگاران جوان - در بخش مربوط به جنگ ۴۰ روزه، از ۳۸ هزار و ۷۴۸ فقره خسارت اعلامشده، ۳۶ هزار و ۲۱۵ فقره ارزیابی شده و خسارت ۳۳ هزار و ۱۳۶ فقره به مبلغ ۴۰ هزار و ۲۶۴ میلیارد ریال پرداخت شده است.
همچنین در ارتباط با جنگ ۱۲ روزه، خسارت ۴ هزار و ۵۲۵ دستگاه خودرو به مبلغ ۴ هزار و ۳۱۷ میلیارد ریال پرداخت شده است.
این گزارش میافزاید، فرآیند رسیدگی، ارزیابی و پرداخت خسارت به خودروهای آسیبدیده در مناطق مختلف کشور همچنان ادامه دارد و اقدامات لازم برای تسریع در تعیین تکلیف پروندههای باقیمانده در حال انجام است.
منبع: بیمه مرکزی