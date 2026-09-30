باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - امامی، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان خراسان رضوی، در نشست خبری گفت: شرکت آبفای استان به جز مشهد، در شهرستان‌های استان خدمات‌رسانی می‌کند و مجموعه خدمات این شرکت شامل ۳۳ شهرستان، ۹۶ شهر و ۲ هزار و ۹۰۰ روستا و آبادی است که به مردم عزیز خدمت‌رسانی می‌کنیم.

او افزود: ما سالیان دراز است که با بحث هزینه‌های سنگین کشور مواجه هستیم، اما می‌توانم بگویم که علیرغم همه محدودیت‌هایی که دولت چهاردهم به خاطر جنگ و سایر موارد با آن مواجه شد، سال گذشته یکی از بهترین سال‌هایی بود که تعمیرات مالی را شروع کردیم و الحمدالله اقداماتی انجام شد که می‌توانم بگویم اقدامات این دولت چهاردهم در تمام دوران خدمت قابل مقایسه است؛ ۶۰ پروژه را افتتاح کردیم و ۷۰ هزار مترمکعب مخزن در حال ساخت داریم.

او با اشاره به وضعیت خشکسالی در استان گفت: استان خراسان رضوی متأسفانه سال‌هاست با خشکسالی بلندمدت مواجه است و به جز شهر قوچان، تمام شهرستان‌های ما وابسته به منابع زیرزمینی هستند. با توجه به افت سفره‌ها، منابع آبی ما کم‌آب شده‌اند، اما علیرغم این موضوع، همکاران ما در سال گذشته بالغ بر ۱۳۵ حلقه چاه را با روش‌های خاص احیا کردند و تقریباً ۴ مورد نیز در دست اقدام داشتیم که با این اقدامات توانستیم پایداری آب کل شهر‌های استان را داشته باشیم.

امامی افزود: در سال گذشته در هیچ شهر استان تنش آبی نداشتیم. البته پروژه‌های متعددی برای پایداری‌سازی در میان‌مدت و سال‌های آینده در دست اجراست. در بخش چهارم نیز حفاری انجام دادیم که ان‌شاءالله تجهیز می‌شود و در تابستان آینده نیز دغدغه‌ای نخواهیم داشت.

او درباره تأمین آب مشهد گفت: مشهد وابستگی زیادی به منابع سطحی دارد و ورودی خاصی نداشتیم و عدد آن بسیار پایین است، اما الحمدالله مشهد تاکنون با موفقیت شرایط را مدیریت کرده است. واقعیت این است که بخش عمده و زیادی از ظرفیت آب سطحی، حدود ۳ تا ۴ مترمکعب، وجود ندارد و ظرفیت‌های استان تقریباً مشخص است.

مدیرعامل آبفای خراسان رضوی ادامه داد: با توجه به جلساتی که داریم و در جریان موضوع هستیم، برای مدیریت مشهد پروژه‌های متعددی را آغاز کرده‌ایم. در هفته دولت بالغ بر ۱۲۰ روستا را داشتیم که افتتاح شد و برنامه‌ریزی ما این است که تا پایان سال، ۱۴۰ روستای دیگر نیز از نظر رفع تنش آبی تعیین تکلیف و این موضوع محقق شود.

امامی با اشاره به جمعیت روستایی تحت پوشش آبفا گفت: خراسان رضوی یکی از بالاترین جمعیت‌ها را در سطح کشور دارد و حدود یک میلیون و ۲۸۰ هزار نفر را بر اساس سامانه آماری سال ۹۵، در قالب ۵۸۰ هزار مشترک روستایی تحت پوشش داریم که الحمدالله با اجرای این پروژه‌ها بخش عمده جمعیت، دغدغه‌ای به لحاظ آب نخواهند داشت.

او افزود: بالغ بر ۱۶ پروژه تا انتها وجود دارد و با توجه به اینکه روستا‌هایی داریم که به‌دلیل کم‌آبی با مشکل مواجه هستند، با اجرای این پروژه‌ها طی دو سال آینده کل جمعیت ما منطبق خواهد شد؛ یعنی جمعیت بهره‌مند و برخوردار خواهد شد و هیچ تنشی در استان نخواهد داشت.

امامی تصریح کرد: بخش زیادی از آبادی‌هایی که اکنون با مشکل مواجه هستند، ناشی از وابستگی به آب چشمه‌ها و قنات‌هاست. ما ۲۴ قنات را در مالکیت داریم که اقدامات لازم را انجام می‌دهیم. این منابع در زمان خشکسالی دچار مشکل می‌شوند که در حال وابسته‌سازی منابع هستیم.

مدیرعامل آبفای خراسان رضوی گفت: علاوه بر چشمه‌ها، منابع مالی مناسبی نیز پیش‌بینی شده است. امسال نیز علیرغم همه مشکلات، در هفته گذشته بالغ بر ۴۵ درصد اعتبارات تنش روستایی ابلاغ شد. در شرایط سخت کشور، دولت تخصیص نقدی خوبی داشت و این عدد واقعاً عدد خیلی خوبی بود حدود ۴۵ درصد در این مرحله در بخش فاضلاب توزیع شد که چهار مورد تخصیص داده‌اند و ان‌شاءالله پروژه‌ها با قوت و قدرت جلو می‌روند.

امامی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در بخش فاضلاب اظهار کرد: در سال گذشته اقدامات خوبی انجام شد و با بهترین کیفیت، به نحوی که آب پساب تولیدی ما قابلیت استفاده دارد، پروژه‌هایی را افتتاح کردیم. در دولت نیز این موضوع مورد توجه است و ان‌شاءالله امسال پروژه سبزوار را با اعتبار ۲۰۰ میلیارد تومان در دولت افتتاح کردیم.

او افزود: در بخش فاضلاب، سالانه اعتبار زیادی هزینه می‌کنیم و با توجه به قرارداد‌های بین بخش خصوصی، در نیشابور نیز پروژه در حال اجراست. دیروز شاهد بودیم که پروژه پیشرفت خوبی داشته و بالغ بر ۶۰ درصد تجهیزات آن آماده است که به‌زودی ترخیص و نصب می‌شود.

امامی ادامه داد: پروژه‌ای با اعتبار یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان احداث می‌شود. شبکه جمع‌آوری نیز توسط شرکت فولاد انجام می‌شود. همچنین در تربت حیدریه نیز اقدامات مربوط به فاضلاب در حال انجام است و شبکه جمع‌آوری فاضلاب نیز توسط مجموعه استان در حال اجراست.

مدیرعامل آبفای خراسان رضوی گفت: پروژه‌ای نیز آماده افتتاح است و ان‌شاءالله به محض اینکه فاضلاب خام را تعمیر کنیم، برای تصفیه آن نیز اقدامات لازم انجام خواهد شد. پروژه دیگری نیز داریم که اکنون ۹۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و برای شهرک تولید سبزوار با ظرفیت ۱۵ هزار مترمکعب در حال احداث است در مجموعه معدنی و بخش صنعت استان، در حال حاضر به طور متوسط سالانه بالغ بر ۴ همت سرمایه‌گذاری در صنعت فاضلاب انجام می‌شود.

امامی با اشاره به وضعیت فاضلاب مرکز استان گفت: با توجه به اینکه مرکز استان از ما جداست، در استان ۳۳ درصد پروژه‌ها را داریم و ان‌شاءالله قبل از پایان برنامه هفتم، به ضریب نفوذ ۵۰ درصد خواهیم رسید. این تحول خیلی خوبی است و ضریب نفوذ ما ۵۰ درصد افزایش پیدا خواهد کرد.

او ادامه داد: علاوه بر این، با همکاری ریاست جمهوری، بزرگ‌ترین پروژه هوشمندسازی صنعت آب استان و صنعت آب کشور را در حال اجرا داریم. عمده خرید‌های ما انجام شده و این پروژه را در ۸ شهرستان اجرا می‌کنیم.

مدیرعامل آبفای خراسان رضوی گفت: ۲۰۰ میلیارد تومان خط اعتباری وامی است که صندوق در اختیار ما قرار می‌دهد و پیش‌بینی می‌شود این پروژه ۵۰۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری داشته باشد. الحمدالله اقدامات انجام شده و تلاش ما این است که در شش ماه آینده پروژه به پیشرفت کامل برسد و وارد مدار شود تا در ۸ شهرستان، تأسیسات توسط استان قابل مدیریت باشد.

امامی افزود: این پروژه دو مزیت برای ما ایجاد می‌کند. با توجه به تحریم‌ها و اقداماتی که در چند شهرستان انجام داده‌ایم، بالغ بر ۱۰ درصد در بحث مدیریت انرژی، بهره‌برداری و کاهش نیروی انسانی را ان‌شاءالله در پروژه‌ها شاهد خواهیم بود.

او با اشاره به پروژه پایش تصویری استان گفت: یک پروژه پایش تصویری استان نیز در دست اجرا داریم که این پروژه با اعتبار ۱۰۰ میلیارد تومان در مرکز استان در حال احداث است. در هر شهرستان نیز مرکز پایش تصویری در حال احداث است و اقدامات لازم را انجام داده‌ایم.

امامی بیان کرد: با اجرای این طرح، امنیت تأسیسات ارتقای مناسبی خواهد داشت و تمام تأسیسات از مرکز استان قابلیت نظارت تصویری خواهند داشت. این موضوع می‌تواند کاهش نیروی انسانی را نیز برای ما به همراه داشته باشد؛ چرا که با نصب دوربین و دزدگیر، از تأسیسات حفاظت می‌کنیم و عملاً نیاز ما برای حفاظت به نیروی انسانی زیاد نخواهد بود.

او افزود: فقط یک مثال برای شما عرض می‌کنم؛ ما در شهرستان خواف که شهرستان مرزی است، از ابتدای تأسیس شرکت استانی ۱۰ هزار مترمکعب مخزن هوایی و آجری داشتیم. در سه سال بالغ بر ۸ هزار مترمکعب مخزن به بهره‌برداری رسید و تنها هدف آن تأمین پایدار آب بود.

امامی ادامه داد: هدف‌گذاری فعلی ما این است که علاوه بر ادامه پروژه‌های قبلی، بحث کاهش هدررفت را به صورت جدی امسال در برنامه داشته باشیم. چند قرارداد نیز در این زمینه بسته‌ایم و حجم زیادی از اقدامات در شهر‌های بزرگ در حال انجام است؛ از جمله سبزوار و تربت.

او تصریح کرد: اصلاح‌سازی شبکه‌های مهم نیز در دستور کار است و تلاش داریم با توجه به اینکه مصرف مردمی شده، کاهش تولید را در برنامه داشته باشیم و افزایش تولید به معنای دریافت تخصیص جدید و ایجاد ظرفیت داشته باشیم تا نیاز آبی ناشی از افزایش جمعیت را پوشش دهیم تمرکز برنامه‌های ما برای امسال بر این موضوع است و اعتبارات لازم را نیز در بخش عمرانی انجام داده‌ایم و پروژه‌ها را آغاز کرده‌ایم که ان‌شاءالله نتایج خوبی خواهیم داشت.

امامی با اشاره به موضوع مصرف انرژی گفت: در بعضی بخش‌ها نیز اتفاقات خوبی در حال انجام است. در بخش انرژی پیش‌بینی می‌کنیم عدد خیلی بالایی داشته باشیم. خراسان رضوی بعد از استان تهران، بیش از یک هزار و ۴۰۰ حلقه چاه در مدار بهره‌برداری دارد و ۶۵۰ حلقه نیز داریم که مصرف انرژی دارند.

او افزود: می‌توانیم حدود ۲۰ درصد صرفه‌جویی داشته باشیم؛ یعنی ۸۰ میلیون انرژی در نقطه مصرف انجام شود. با این اقدام ظرفیت‌های انتقال نیز آزادسازی می‌شود و این موضوع می‌تواند طبق برنامه‌ای که تهیه کرده‌ایم، بازگشت سرمایه کمتر از دو سال داشته باشد و تحول خوبی در بخش فاضلاب ایجاد کند.

امامی با اشاره به شرایط کشور گفت: با وجود شرایط جنگی فعلی و سال گذشته، همان‌طور که مستحضر هستید، فشار زیادی به کشور تحمیل شد، اما هیچ پروژه‌ای از ما در سال گذشته متوقف نشد. همه پروژه‌های ما فعال بوده و شرایط خوبی را پیمانکاران ما تجربه می‌کنند.

مدیرعامل آبفای خراسان رضوی خاطرنشان کرد: در سال گذشته کار‌های زیادی انجام دادیم و تأمین آن را نیز پیش‌بینی کردیم. پروژه‌های ما با دغدغه به جلو می‌روند و میلگرد مورد نیاز تا انتها خریداری شده است. فقط بحث این است که در تأمین مالی نیز تاکنون دغدغه‌ای نداشته‌ایم و در ادامه راه نیز ان‌شاءالله پیش خواهیم رفت تا بتوانیم علیرغم شرایط سخت کشور، تحول خوبی را در استان ایجاد کنیم.

امامی در نهایت بر لزوم مدیریت مصرف آب تأکید کرد.