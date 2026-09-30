آقا محمدی با تأکید بر اقدامات مفید در حوزه اقتصاد مقاومتی در جریان جنگ اخیر، تأکید کرد که جنگ اقتصادی کمتر از جنگ نظامی نیست و این موضوع مانع اقتصاد مقاومتی است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - علی آقامحمّدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و از چهره‌های اقتصادی کشور در گفت‌وگو با برنامه «روی خط خبر»، درمورد شعار سال؛ اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت و امنیت ملی گفت: اقتصاد مقاومتی با پیش‌بینی رهبر شهید انقلاب از سال‌ها قبل، به عنوان یک مبنای اساسی مدنظر قرار گرفت و معنایش تاب‌آوری بود و پس از این که رهبر شهید آن را بیان کردند ادبیات اقتصاد مقاومتی جهانی شد و با انتخاب رهبری جدید، این شعار برای امسال انتخاب شد و در طول مدتی که درگیر جنگ هستیم اگرچه طرف مقابل، محاصره و تحریم‌ انجام داد، امّا ایران توانسته است از همه این موارد عبور کند.

آقامحمّدی ادامه داد: در حال حاضر، تأمین کالاها به شیوه‌های مختلفی انجام می‌شود و این کار از طریق مسیرهای جایگزین صورت می‌گیرد، در حالی‌که طرف مقابل جنگ تصور می‌کرد، می‌تواند این مسیرها را برای همیشه بسته نگه دارد و به قول خودشان خفه‌گی اقتصادی به وجود آورد.

بنده فکر می‌کنم در طول این مدت، تدابیر خوبی برای تأمین کالاها و دپو و... انجام شده و آن چه که به درستی کار نشده موضوع ارز است و آن چه که باعث شده است که به بی‌ارزی مبتلا شویم و به جایی برسیم که هیچ مانوری نداشته باشیم خطای راهبردی با فرض یک‌جانبه‌گرایی است. در نتیجه، دو گروه وجود دارند؛ افرادی که خودشان به‌دنبال تجارت رفته‌اند و عده‌ای دیگر، آن دسته ای هستند که به‌دنبال تدبیر آمریکا رفته‌اند و آن را همراهی کرده‌اند که باید با این شبکه که با هدایت آمریکاست برخورد شود. زیرا جنگ اقتصادی کمتر از جنگ نظامی نیست و این موضوع مانع اقتصاد مقاومتی است.

این عضو تشخیص مصلحت نظام گفت: بازار یک بار دیگر باید به خودش بیاید و خودش را دچار این نوسان نکند و بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و صندوق توسعه ملی به صورت همه‌جانبه به این موضوع بپردازند و این اتفاقی که در این صندوق به وجود آمده است برای این که مردم بتوانند ارز خود را با اطمینان در اختیار قرار دهند امر مهمی است و به نظرم، صرفاً بانک‌ها کافی نیستند. در نتیجه، صندوق توسعه ملی باید پشتوانه بانک‌ها قرار گیرد که مردم اعتماد کامل پیدا کنند و مردم، بخشی از صندوق توسعه ملی شوند و اگر ارزهایی دارند و در حال حاضر، نمی‌توانند واردات کامل انجام دهند در این مورد همکاری کنند.

آقامحمّدی ادامه داد: در حال حاضر، بهترین زمان برای خرید ماشین‌آلات و تجهیزات دست دوم اروپایی است که همه اروپایی‌ها از ترس خود در حال تعطیل کردن هستند و ایرانی‌ها می‌توانند صنایع خود را تکمیل کنند به جای این که به خرید خودروهای لوکس بپردازند که ریسک‌های زیادی به همراه دارد.

این عضو تشخیص مصلحت نظام بیان کرد: باید دو کار انجام داد؛ هم محاصره داخلی باید شکسته شده و هم محاصره خارجی در دریا شکسته شود و اقداماتی که روی ناو انجام داده‌ایم موثر بوده‌اند و شعام باید در زمینه اقتصادی به صورت ضربتی عمل کند و خوشبختانه، شرایط به گونه‌ای پیش رفته است که نفت برنت افزایش قیمت داشته است و جهش بی‌سابقه گازوییل در انگلیس هم از دیگر مواردی است که باید به آن اشاره کرد. زیرا آمریکا وادار می‌شود که صادرات گازوییل به انگلیس را قطع کند و اگر این اقدام اجرایی شود بحرانی که اروپا با آن روبه‌رو می‌شود غیرقابل باور خواهد بود.

آقامحمّدی گفت: نباید اجازه داد زمان عملیات ما و موضوعات اقتصادی را غرب تعیین کند و باید پیش‌دستانه عمل کنیم و اقدامات انجام شده درمورد ارز کافی نیستند و باید سرعت بخشیده شوند و شعام باید آن‌ها را با قوه قضاییه و نیروهای امنیتی یکپارچه کند.